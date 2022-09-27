الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم من 4 الى 8 أكتوبر بالجزائر العاصمة, اليابان ضيف الشرف

الجزائر - يستقبل المهرجان الدولي الرابع عشر للشريط المرسوم (فيبدا) بالجزائر, المنظم من 4 الى 8 اكتوبر, رسامين ومؤلفي الشريط المرسوم جزائريين واجانب قادمين من عشرة بلدان منهم اليابان, ضيف شرف هذه الطبعة, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء محافظ المهرجان, سليم براهيمي.

و اوضح السيد براهيمي في لقاء صحفي ان هذه الطبعة من مهرجان فيبدا, الذي يعد اكبر تظاهرة ثقافية للفن التاسع في الجزائر وافريقيا, ستكون تحت شعار "لنرسم تراثنا", وستشهد العديد من النشاطات المرتبطة بالذكرى الستين للاستقلال من خلال برنامج بيداغوجي وترفيهي بساحة رياض الفتح.

وبجانب اليابان, سيعرف المهرجان حضور رسامين آخرين من ايطاليا وفرنسا وجمهورية الكونغو ومصر ولبنان ولأول مرة من المكسيك.

وسيتمكن الزوار من اكتشاف أعمال الرسامين الجزائريين والاجانب في مجال الشريط المرسوم والمانغا اليابانية من خلال عروض وورشات يؤطرها محترفون.

ويضم برنامج هذه الطبعة نشاطات بيداغوجية تخص الفن التاسع ينشطها رسامون ومصورون ومؤلفو الشريط المرسوم الذين سيتسنى للجمهور مقابلتهم.

وبمناسبة الذكرى الستون للاستقلال والشباب، ستنشط ندوة حول الشريط المرسوم بعنوان "وسيلة كفاح لتأكيد الهوية الوطنية" من طرف الكاتب والشاعر لبتر لزهاري, كما سينشط المصور والمؤلف للشريط المرسوم، عباس كبير بن يوسف لقاءا بعنوان "عمر الصغير ابن القصبة".

وسيعرض الكاتب الفرنسي فريدريك سيريي كتابه المصور "فرانز فانون" المخصص لهذا الكاتب وطبيب الامراض العقلية، الناشط ضد الاستعمار الذي ترك بصمته في تاريخ الجزائر, وللقائه مع المفكر جون بول سارتر في روما.

وسيكون الشريط المرسوم الايطالي حاضرا أيضا من خلال لقاء سينشطه المؤلف فيرجينيو فونا.

أما بخصوص الحاضرين, فسيتمكنون من اكتشاف معارض حول الشريط المرسوم متعلقة بالألعاب المتوسطية التي احتضنتها مؤخرا عاصمة الغرب الجزائري وهران, و بكتاب "علي لابوانت" لعباس كبير بن يوسف وبالشريط المرسوم الجزائري والمانغا الياباني.

وقد برمج ضيف الشرف مؤتمرا حول المتحف الدولي للمانغا بكيوتو ولقاءا حول "المانغا الجزائرية برؤية يابانية" التي ستنشطها الجامعية اليابانية اوياجي اتسوكو.

مع هذه الفعاليات ستنظم ورشات حول الشريط المرسوم وكتابة السيناريوهات خاصة بفئة الشباب والاطفال.

ويتضمن البرنامج البيداغوجي أيضا ورشات حول الشريط المرسوم باللغة الامازيغية والمانغا اليابانية, كما سيتم تكريم مؤلف الشريط المرسوم الجزائري سليمان زغيدور, وهو احد الرسامين الذين شكلوا فريق المجلة المشهورة "مقيدش" وهذا من خلال معرض مخصص لأعماله.

وبخصوص سعر تذكرة الدخول, فقد حدد ب400 دج للكبار و 200دج للأطفال، حسب ما اوضحه المنظمون.