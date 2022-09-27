افتتاح الطبعة الثانية للبرنامج التكويني الأوروبي "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" بالعاصمة

الجزائر - افتتحت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة النسخة الثانية من البرنامج التكويني الأوروبي الخاص بالنقد السينمائي "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" الذي تنظمه "شبكة المعاهد الثقافية الأوروبية" (إيونيك الجزائر) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

وكان انطلاق هذا البرنامج من المعهد الثقافي الإيطالي, الذي يترأس هذا العام "إيونيك الجزائر", حيث خصص لمحبي الفن السابع ورشة ماستر كلاس متبوعة بنقاش تحت عنوان "النقد السينمائي, من النظرية إلى التطبيق", نشطها عن بعد الأكاديمي والناقد الإيطالي أندريا كيمينتو.

وقدم كيمينتو, المختص في ثقافات الاتصال وتاريخ السينما وهو أيضا صحفي وناقد سينمائي يكتب للعديد من المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية, نظرة عن تاريخ وتطور النقد السينمائي بإيطاليا وأيضا بفرنسا باعتبارها البلد الذي "تبلورت فيه نظرية النقد السينمائي المعاصر مع أندري بازن", كما قال.

وقدم بالمناسبة الناقد الإيطالي عددا من المقاطع السينمائية المأخوذة عن أفلام كلاسيكية فرنسية لمخرجين ومنظرين معروفين على غرار آلان روسني وجان لوك غودار وكلود شابرول, وأعطى في جو من التفاعل للجمهور الحاضر حرية تحليل ونقد هذه الأعمال.

ويشارك في تنظيم برنامج "إيونيك الجزائر", الذي تستمر فعالياته إلى غاية 3 أكتوبر المقبل, المعاهد الثقافية لكل من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا, وبالتعاون أيضا مع سفارات بعض الدول الأوروبية التي لا تملك معاهد ثقافية بالجزائر كهولندا.

وسيحضر العديد من النقاد والسينمائيين من البلدان الأوروبية وأيضا من الجزائر هذه اللقاءات على غرار المخرجين كريم طرايدية ويحي مزاحم اللذين سيقدمان بعد غد الخميس بالمعهد الثقافي الإيطالي ورشة ماستر كلاس متبوعة بنقاش حول "السينما كما يراها السينمائيون".

وكانت "إيونيك الجزائر" قد نظمت الطبعة الأولى لتظاهرة "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" في سبتمبر 2021 بالتعاون مع عدد من المؤسسات السينمائية التابعة لوزارة الثقافة والفنون.