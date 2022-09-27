Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

افتتاح الطبعة الثانية للبرنامج التكويني الأوروبي "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 سبتمبر 2022 18:00     الفئـة : ثقــافــة

الجزائر - افتتحت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة النسخة الثانية من البرنامج التكويني الأوروبي الخاص بالنقد السينمائي "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" الذي تنظمه "شبكة المعاهد الثقافية الأوروبية" (إيونيك الجزائر) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

وكان انطلاق هذا البرنامج من المعهد الثقافي الإيطالي, الذي يترأس هذا العام "إيونيك الجزائر", حيث خصص لمحبي الفن السابع ورشة ماستر كلاس متبوعة بنقاش تحت عنوان "النقد السينمائي, من النظرية إلى التطبيق", نشطها عن بعد الأكاديمي والناقد الإيطالي أندريا كيمينتو.

وقدم كيمينتو, المختص في ثقافات الاتصال وتاريخ السينما وهو أيضا صحفي وناقد سينمائي يكتب للعديد من المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية, نظرة عن تاريخ وتطور النقد السينمائي بإيطاليا وأيضا بفرنسا باعتبارها البلد الذي "تبلورت فيه نظرية النقد السينمائي المعاصر مع أندري بازن", كما قال.

وقدم بالمناسبة الناقد الإيطالي عددا من المقاطع السينمائية المأخوذة عن أفلام كلاسيكية فرنسية لمخرجين ومنظرين معروفين على غرار آلان روسني وجان لوك غودار وكلود شابرول, وأعطى في جو من التفاعل للجمهور الحاضر حرية تحليل ونقد هذه الأعمال.

ويشارك في تنظيم برنامج "إيونيك الجزائر", الذي تستمر فعالياته إلى غاية 3 أكتوبر المقبل, المعاهد الثقافية لكل من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا, وبالتعاون أيضا مع سفارات بعض الدول الأوروبية التي لا تملك معاهد ثقافية بالجزائر كهولندا.

وسيحضر العديد من النقاد والسينمائيين من البلدان الأوروبية وأيضا من الجزائر هذه اللقاءات على غرار المخرجين كريم طرايدية ويحي مزاحم اللذين سيقدمان بعد غد الخميس بالمعهد الثقافي الإيطالي ورشة ماستر كلاس متبوعة بنقاش حول "السينما كما يراها السينمائيون".

وكانت "إيونيك الجزائر" قد نظمت الطبعة الأولى لتظاهرة "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" في سبتمبر 2021 بالتعاون مع عدد من المؤسسات السينمائية التابعة لوزارة الثقافة والفنون.

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح الطبعة الثانية للبرنامج التكويني الأوروبي "جيل سيليما, لقاءات النقد السينمائي في الجزائر" بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 سبتمبر 2022 18:00     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

22.09.29

كرة اليد / البطولة الإفريقية للأمم-2022 (سيدات) الجزائر: "تنتظرنا مهمة صعبة بالسنغال"

22.09.29

كرة القدم: اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم السبت بالجزائر

22.09.29

الدعوة إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للترجمة

22.09.29

لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

22.09.29

طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

22.09.29

المغرب: النقابة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الالتفاف على مطالبها و تندد بتعثر جولات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.09.26

كرة القدم (مباراة ودية) الجزائر-نيجيريا: ''الخضر'' من أجل الفوز وبإقناع

22.09.26

أهمية تمكين فئة ذوي الإعاقة مهنيا من خلال تكوينهم في تخصصات تتماشى مع قدراتهم

22.09.26

غاز-صيانة: سونلغاز تدعو زبائنها الى ضرورة مراقبة التجهيزات الداخلية للغاز قبل فصل الشتاء

22.09.26

مهرجان للفنون والثقافة الجزائرية بالعاصمة البريطانية لندن

22.09.26

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تكوين زهاء 140 شابا في الفنون المسرحية

22.09.26

الجمعية العامة للأمم المتحدة : مسيرة بناء الجزائر الجديدة متواصلة بكل عزم تحت قيادة…