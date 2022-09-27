مستغانم: انطلاق فعاليات الطبعة 53 من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة

وتميز حفل افتتاح هذه الطبعة المهداة للمسرحي الراحل "جمال بن صابر" بتقديم تركيب موسيقي مسرحي لمحمد أمين شيخ بمشاركة الفنان "بلعالية بن ذهيبة" والفرق المسرحية لجمعيات "ولد عبد الرحمن كاكي" و"مسرح الموجة" و"مسرح الإشارة".

وتم خلال هذا الحفل الذي أقيم بقاعة ريما بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي عرض فيلم وثائقي حول مسيرة الفنان المسرحي جمال بن صابر من إخراج علي عيساوي وتقديم مقتطفات من أعمال الفنان المسرحي ولد عبد الرحمن عبد القادر المدعو كاكي على غرار مسرحيات "البخار" و"دم الحب" و"ديوان القراقوز".

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وكرمت محافظة المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة بهذه المناسبة التي حضرتها وجوه ثقافية وفنية بارزة وجمهور غفير من محبي الفن الرابع المحافظين السابقين "محمد نواري" و"رشيد جرورو" والفنان الراحل "تواتي باحفيظ" والفنان "عبد القادر جريو".

وقال السيد حمزة جاب الله ممثل وزيرة الثقافة والفنون السيدة صورية مولوجي في كلمته الافتتاحية أن "مهرجان مسرح الهواة من أعرق الفعاليات الثقافية المسرحية ليس في مستغانم والجزائر فحسب بل في إفريقيا والوطن العربي وهو جدير بأن يكون الواجهة الثقافية الأكثر إشراقا لأصالة الروح الفنية لأبناء المدينة الذين توارثوا هذا التقليد الثقافي النبيل وسلموه جيلا بعد جيل ليظل العرس أكبر للمسرح والمدينة معا ويبعث في الناس قيم النبل والمحبة والإبداع."

وبعد أن نوه بعودة هذه الفعالية الثقافية تابع السيد جاب الله "إن هذا المهرجان عبر مسيرته الطويلة التي تزيد عن نصف قرن كان ولا يزال مدرسة فنية مهمة في المشهد المسرحي الجزائري والمسرح العربي على حد سواء بفضل جهود أبنائه وحراسه من مختلف الأجيال بداية بالجيل المؤسس الأول على غرار ولد عبد الرحمن كاكي والجيلالي بن عبد الحليم وغيرهم من الأسماء التي لا يمكن للجزائر أن تنسى أفضالهم ونضالهم الثقافي."

وعرف اليوم الأول من هذه التظاهرة الثقافية تقديم أول العروض المسرحية ضمن المنافسة لجمعية موزاييك المسرح من ولاية سيدي بلعباس وانطلاق الورشات التكوينية لفائدة 140 شاب والعروض المسرحية المشاركة خارج المنافسة (صنف ب وج) وفي إطار مسرح الشارع.