عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الاردني

وأوضح البيان انه خلال هذه المكالمة، "تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أعربا عن بالغ قلقهما أمام التصعيد الخطير الذي تشهده الأوضاع في المنطقة.
كما جدد الوزيران الإعراب عن إدانتهما لهذا العدوان ومطالبة مجلس الأمن الأممي بالتحرك العاجل، وفقا للمسؤوليات المنوطة به".
وفي ذات السياق، يضيف البيان "شكل الاتصال مناسبة للتنسيق بين البلدين في أفق انعقاد الدورة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدورة المزمع انعقادها يوم 21 جوان المقبل بإسطنبول".