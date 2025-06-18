عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الاردني

الجزائر - تلقى وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف، مساء اليوم الاربعاء, مكالمة هاتفية من قبل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، السيد أيمن الصفدي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان انه خلال هذه المكالمة، "تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أعربا عن بالغ قلقهما أمام التصعيد الخطير الذي تشهده الأوضاع في المنطقة.

كما جدد الوزيران الإعراب عن إدانتهما لهذا العدوان ومطالبة مجلس الأمن الأممي بالتحرك العاجل، وفقا للمسؤوليات المنوطة به".

وفي ذات السياق، يضيف البيان "شكل الاتصال مناسبة للتنسيق بين البلدين في أفق انعقاد الدورة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدورة المزمع انعقادها يوم 21 جوان المقبل بإسطنبول".