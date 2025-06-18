ثورة التحرير الوطني: تكريم محامي جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 20:07     الفئـة : الجـزائـر
ثورة التحرير الوطني: تكريم محامي جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم تكريم محامي جبهة التحرير الوطني الذين دافعوا عن مناضلي القضية الجزائرية إبان ثورة التحرير الوطني, في لقاء نظم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, وذلك عرفانا لشجاعتهم.

وقد نظمت هذه المراسم في إطار لقاء حمل عنوان "أصحاب الجبة السوداء والثورة: مرافعات المحامين من أجل الحرية لا تزال موضوع الساعة", بمبادرة من الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة.

فقد كرم، بعد الوفاة, كل من النقيبين الجزائريين, محمد حاج حمو وعمار بن تومي, بحضور أفراد عائلتيهما, إلى جانب المحامي الفرنسي جاك فيرجي, الذي دافع عن إحدى الوجوه البارزة في الكفاح من اجل استقلال الجزائر, جميلة بوحيرد.

أما أيقونة ثورة التحرير الوطني, جميلة بوباشا, فقد حظيت بتكريم خاص من قبل وزير المجاهدين, الذي سلمها شهادة و تذكارا عرفانا لمسيرتها البطولية كمجاهدة.

في هذا الصدد, صرح رئيس الجمعية, نور الدين جودي, أن "صوت أصحاب الجبة السوداء لجبهة التحرير الوطني قد عرى تزييف المستعمر الفرنسي الذي أراد منح غطاء قانوني للاغتيالات وأعمال التعذيب و سلب الممتلكات", مضيفا أن الغاية من هذا اللقاء "ليس أحياء ذكرى فحسب وإنما تجديدا للعهد مع الحق والعدالة".

و قد توج هذا الحدث بتوصيات منها إطلاق منصة رقمية متعددة اللغات تحمل اسم "محامو جبهة التحرير الوطني", و إنشاء نصب تذكاري يحمل أسماءهم بالجزائر العاصمة, علاوة على تخصيص جناح دائم على مستوى المتحف الوطني للمجاهد يتعلق بمحامي الثورة التحريرية.

كما دعا المشاركون إلى استحداث كرسي أكاديمي دولي باسم أحد نقباء الثورة الجزائرية وإلى تعبئة الجهود من اجل الاعتراف الدولي بمرافعاتهم التاريخية باعتبارها "ذاكرة قضائية عالمية مناهضة للاستعمار".

كلـمات مفتـاحيــة :
ثورة التحرير الوطني: تكريم محامي جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 20:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

25.09.23

منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.22

سيدي بلعباس: السيد سعداوي يشرف على تدشين الثانوية الجهوية للرياضيات