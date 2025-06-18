ثورة التحرير الوطني: تكريم محامي جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم تكريم محامي جبهة التحرير الوطني الذين دافعوا عن مناضلي القضية الجزائرية إبان ثورة التحرير الوطني, في لقاء نظم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, وذلك عرفانا لشجاعتهم.

وقد نظمت هذه المراسم في إطار لقاء حمل عنوان "أصحاب الجبة السوداء والثورة: مرافعات المحامين من أجل الحرية لا تزال موضوع الساعة", بمبادرة من الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة.

فقد كرم، بعد الوفاة, كل من النقيبين الجزائريين, محمد حاج حمو وعمار بن تومي, بحضور أفراد عائلتيهما, إلى جانب المحامي الفرنسي جاك فيرجي, الذي دافع عن إحدى الوجوه البارزة في الكفاح من اجل استقلال الجزائر, جميلة بوحيرد.

أما أيقونة ثورة التحرير الوطني, جميلة بوباشا, فقد حظيت بتكريم خاص من قبل وزير المجاهدين, الذي سلمها شهادة و تذكارا عرفانا لمسيرتها البطولية كمجاهدة.

في هذا الصدد, صرح رئيس الجمعية, نور الدين جودي, أن "صوت أصحاب الجبة السوداء لجبهة التحرير الوطني قد عرى تزييف المستعمر الفرنسي الذي أراد منح غطاء قانوني للاغتيالات وأعمال التعذيب و سلب الممتلكات", مضيفا أن الغاية من هذا اللقاء "ليس أحياء ذكرى فحسب وإنما تجديدا للعهد مع الحق والعدالة".

و قد توج هذا الحدث بتوصيات منها إطلاق منصة رقمية متعددة اللغات تحمل اسم "محامو جبهة التحرير الوطني", و إنشاء نصب تذكاري يحمل أسماءهم بالجزائر العاصمة, علاوة على تخصيص جناح دائم على مستوى المتحف الوطني للمجاهد يتعلق بمحامي الثورة التحريرية.

كما دعا المشاركون إلى استحداث كرسي أكاديمي دولي باسم أحد نقباء الثورة الجزائرية وإلى تعبئة الجهود من اجل الاعتراف الدولي بمرافعاتهم التاريخية باعتبارها "ذاكرة قضائية عالمية مناهضة للاستعمار".