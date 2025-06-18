الجيش الوطني الشعبي: تخرج 10 دفعات بالمدرسة العليا للعتاد بالحراش

وأشرف على مراسم التخرج, المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني, اللواء التوامي رداوي, بحضور ألوية وعمداء وضباط سامين من مختلف مصالح ومديريات الجيش الوطني الشعبي, بالإضافة إلى السلطات المحلية.
وتتشكل هذه الدفعات من الدفعة الـ (41) لدروس القيادة والأركان, الدفعة الـ (86) لدروس الإتقان للضابط, الدفعة الـ (27) لضباط التخصص (التطبيق) وكذا الدفعة الـ (17) لدورة التكوين الخاص.
كما تخرجت أيضا الدفعة الـ (15) للطلبة الضباط العاملين, تكوين ليسانس في نظام (أل.أم.دي), الدفعة الـ (5) للطلبة الضباط العاملين, تكوين عسكري مشترك قاعدي, الدفعة الـ (52) للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية, الدفعة الـ (99) للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى والدفعة الـ (52) للطلبة ضباط الصف المتعاقدين لنيل الشهادة العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.
وتضم هذه الدفعات متربصين وطلبة من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات والمستويات.
وبعد تفتيش تشكيلات الدفعات المتخرجة من طرف المدير المركزي للعتاد, ألقى قائد المدرسة, العميد بودالي بومدين, كلمة أشاد من خلالها بـ"المرافقة الدائمة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لهذا الصرح التكويني, وسعيها إلى الارتقاء بالمستوى التكويني, وفقا لمتطلبات العصرنة وفي ظل التطورات الحديثة الراهنة".
كما تطرق العميد إلى حجم الجهود المبذولة من طرف المؤطرين و"حرصهم على تلقين مختلف المعارف العسكرية, العملية والنظرية منها والتطبيقية, لجميع الطلبة والمتربصين في مجالات تخصص سلاح العتاد".
وبالمناسبة, دعا قائد المدرسة المتخرجين إلى "التحلي بالانضباط الشديد وبالأخلاق العسكرية الفاضلة وبمبادئ الإخلاص والنزاهة والإلمام بالتحديات التي تواجهها بلادنا".
وذكرهم أيضا بأنهم مطالبون بـ"المساهمة الفعالة, ضمن الاستراتيجية الناجعة لجيشنا, في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي بحزم لكافة الأخطار والتهديدات وحماية حدودنا الوطنية", مثلما أضاف قائد المدرسة.
وبعد أداء اليمين من طرف المتخرجين وتسليم العلم للدفعات الصاعدة وتقليد الرتب للمتفوقين الأوائل من مختلف الفئات والتخصصات, أعطى اللواء التوامي رداوي موافقته على تسمية هذه الدفعات المتخرجة باسم الشهيد بلحجلات أحمد.
وعقب تقديم الطلبة لعرض عسكري صامت باستخدام السلاح, تواصل حفل التخرج باستعراض عسكري أظهرت من خلاله الدفعات المتخرجة مستوى عال من الاتقان والاحترافية في الأداء.
وفي الختام, تنقل الزوار إلى المعرض العلمي للتعرف على المشاريع المنجزة في إطار مذكرات نهاية السنة الدراسية, تلتها مراسم تكريم عائلة الشهيد بلحجلات أحمد, والتوقيع على سجل الدفعات المتخرجة والسجل الذهبي من طرف المدير المركزي للعتاد.