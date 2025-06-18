بوغالي يستقبل سفير مملكة البحرين بالجزائر

  الأربعاء, 18 جوان 2025
بوغالي يستقبل سفير مملكة البحرين بالجزائر

الجزائر  - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, يوم الأربعاء بمقر المجلس, سفير مملكة البحرين بالجزائر, السيد علي جاسم أحمد العرادي, حيث نوه الطرفان بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي البرلماني, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته, أن "السيد بوغالي رحب بسفير مملكة البحرين", مشيدا ب"مستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة البحرين".

كما أكد في ذات السياق, على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين, من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-البحرينية".

وبالمناسبة, "هنأ رئيس المجلس مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة", معربا عن "ثقته في أن تواصل البحرين دورها الإيجابي في دعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

من جانبه, ثمن السفير البحريني "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين", وأكد "دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية", مشيرا إلى أن البحرين "ستواصل خلال عضويتها المقبلة في مجلس الأمن, السير على نهج الجزائر في الدفاع عن السلم والأمن الدوليين وصون مصالح الدول العربية".

و"شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في جو يسوده التفاهم والتعاون", وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 جوان 2025
كلـمات مفتـاحيــة :
  الأربعاء, 18 جوان 2025

