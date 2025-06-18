بوغالي يستقبل سفير مملكة البحرين بالجزائر

وأوضح المصدر ذاته, أن "السيد بوغالي رحب بسفير مملكة البحرين", مشيدا ب"مستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة البحرين".
كما أكد في ذات السياق, على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين, من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-البحرينية".
وبالمناسبة, "هنأ رئيس المجلس مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة", معربا عن "ثقته في أن تواصل البحرين دورها الإيجابي في دعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
من جانبه, ثمن السفير البحريني "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين", وأكد "دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية", مشيرا إلى أن البحرين "ستواصل خلال عضويتها المقبلة في مجلس الأمن, السير على نهج الجزائر في الدفاع عن السلم والأمن الدوليين وصون مصالح الدول العربية".
و"شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في جو يسوده التفاهم والتعاون", وفقا لذات البيان.