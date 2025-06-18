الجيش الوطني الشعبي: توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال أسبوع, في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني, من توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية, حسب ما أوردته اليوم الأربعاء, حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان 2025, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية, تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (9) عناصر دعم للجماعات الإرهابية, خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

و"في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, (50) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (3) قناطير و(41) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم حجز (91) كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تقدر ب (1.453.577) قرص, خلال عمليات عبر النواحي العسكرية", يضيف المصدر ذاته.

كما أشارت الحصيلة إلى أنه "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (216) شخصا وضبطت (42) مركبة و(143) مولدا كهربائيا و(84) مطرقة ضغط, بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وفي ذات السياق, "تم توقيف (14) شخصا آخر وحجز بندقية رشاشة و بندقية قناصة وبندقية صيد و(24.610) لتر من الوقود, بالإضافة إلى (9) قناطير من مادة التبغ و(5) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة, وهذا خلال عمليات متفرقة".

من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية, بسواحلنا الوطنية, وأنقذوا (102) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (908) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني", وفقا لذات الحصيلة العملياتية.