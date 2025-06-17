مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 08:05     الفئـة : الجـزائـر
مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية

الجزائر - كذبت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية خبر إجراء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية، تداولته عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية: "تتداول عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي، منذ ساعات قليلة، خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أجرى حوارا مع جرائد فرنسية، دفع بعديد الصحف الإلكترونية إلى إعادة نشر محتواه، بينما هو محض افتراء، مصدره حسابات عدائية استعملت تقنية الفوتوشوب لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي. وإذ تكذب المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إجراء السيد رئيس الجمهورية لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية، ندين بشدة هذه الأساليب الوقحة وغير الأخلاقية، التي أصبحت تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة لمرتزقة يمتهنون صناعة البهتان من وراء الشاشات، وندعو كافة الإعلاميين داخل الوطن وخارجه إلى تحري الحقيقة إزاء أخبار مماثلة من مصدرها الرسمي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 08:23
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 08:05     الفئـة : الجـزائـر

