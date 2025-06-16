شايب يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى

وبهذه المناسبة, تناول اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر و برلمان عموم أمريكا الوسطى وسبل تعزيزها من أجل بعث حركية جديدة للعلاقات البرلمانية والعمل المشترك مع الدول الأعضاء في هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية, ترقى لمستوى العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر ببلدان أمريكا اللاتينية, المبنية على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها".
كما شكل اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني, السيد محمد خوان, "فرصة لاستعراض مختلف فرص التعاون مع بلدان المنطقة وتباحث السبل الكفيلة بتوطيدها والرقي بها إلى أفق أرحب وأوسع".