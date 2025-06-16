شايب يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 19:29     الفئـة : الجـزائـر
شايب يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى

الجزائر - استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج, السيد سفيان شايب, اليوم الاثنين بمقر الوزارة, وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة, السيد إنجلس مارتن بينيدا غارسيا, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, وفق ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية.

وبهذه المناسبة, تناول اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر و برلمان عموم أمريكا الوسطى وسبل تعزيزها من أجل بعث حركية جديدة للعلاقات البرلمانية والعمل المشترك مع الدول الأعضاء في هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية, ترقى لمستوى العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر ببلدان أمريكا اللاتينية, المبنية على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها".

كما شكل اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني, السيد محمد خوان, "فرصة لاستعراض مختلف فرص التعاون مع بلدان المنطقة وتباحث السبل الكفيلة بتوطيدها والرقي بها إلى أفق أرحب وأوسع".

آخر تعديل على الإثنين, 16 جوان 2025 19:37
كلـمات مفتـاحيــة :
شايب يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 19:29     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق