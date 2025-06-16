رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 18:28     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيد فرانك فالتر شتاينماير, تطرقا فيها إلى الوضع السائد عالميا وإلى العلاقات الثنائية الممتازة والقوية على كل المستويات, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير, تطرقا فيها إلى الوضع السائد عالميا, لا سيما النزاع الروسي الأوكراني والصراع في الشرق الأوسط, وبالأخص الأوضاع في غزة والهجوم على إيران, كما تناولا أيضا الأوضاع في منطقة الساحل".

و"استعرض الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي, العلاقات الثنائية الممتازة والقوية على كل المستويات, ليتفقا على المضي بها قدما بهدف تطويرها بين البلدين الصديقين, والعمل مع بعض في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك, بالتشاور مع الرئيس الألماني", وفقا لذات المصدر.

