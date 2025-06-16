عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 16:58     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

الجزائر - تلقى وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم الاثنين, اتصالا هاتفيا من قبل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية, السيد عباس عراقجي, حسب ما أورده بيان الوزارة.

وخلال هذا الاتصال, "تم إطلاع الوزير أحمد عطاف من قبل نظيره الإيراني على تطورات الأوضاع الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وكذا على التداعيات التي خلفها هذا العدوان ولا يزال يخلفها على أمن المنطقة و سلامتها", يضيف ذات المصدر.

ومن جانبه, "جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد على موقف الجزائر الذي يدين هذا العدوان والذي يؤكد في ذات الحين, على حتمية تمكين مجلس الأمن الأممي من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به في فرض احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل صد الاعتداءات الإسرائيلية متعددة الجبهات التي أدخلت المنطقة برمتها في دوامة من العنف واللاأمن واللااستقرار".

