المديرية العامة للأرشيف الوطني شريك أساسي في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

وهران - أكد المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة, اليوم الاثنين من وهران, أن المديرية العامة للأرشيف الوطني تعتبر "شريكا أساسيا ومحوريا" في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح السيد بونعامة في كلمة له بمناسبة انطلاق فعاليات تظاهرة إحياء الأسبوع العالمي للأرشيف التي تشرف عليها المديرية العامة للأرشيف الوطني، بحضور مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، الى جانب السلطات الولائية وعدد من المختصين, أن معالم هذه الشراكة تتجلى في قانون التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وتشرف عليه المحافظة السامية للرقمنة، مبرزا ضرورة اعتماد "كل المعايير الوصفية وتلك التي تخص معطيات البيانات حتى نتمكن من تبني رؤية واستراتيجية موحدة للتحول الرقمي".

وأشار إلى أن الأرشيف "يعتمد معايير ايزو 15489 وايزو 30300 وسلاسله وكذا ايزو 9001 الذي يعتبر معيار الجودة في الإنتاج والتسيير, وبالتالي أضحى الأرشيف مسألة محورية على المستوى المؤسساتي وحتى على مستوى الأبعاد الجيو-استراتيجية" .

من جهته, ذكر والي ولاية وهران، سمير شيباني، أن الدولة "سخرت كافة الوسائل اللازمة من أجل التكفل بأرشيف مؤسسات الدولة من حيث الهياكل وتوفير الشروط التنظيمية الخاصة بتأطيره، باعتباره العنصر المرجعي للدلالة على النشاطات الرسمية المادة الحية التي تشكل ذاكرة المؤسسات والمجتمع".

وأضاف أنه تم على مستوى ولاية وهران "انجاز مركز للأرشيف يستجيب للشروط والمقاييس المعمول بها دوليا ومكتبة تتسع لأزيد من 40 ألف عنوان"، الى جانب مكاتب تقنية "مجهزة بوسائل الإعلام الآلي وأجهزة السكانير تستخدم في رقمنة الأرشيف وتسهيل عملية البحث وغيرها من المرافق".

وبذات المناسبة، قام كل من المدير العام للأرشيف الوطني ووالي وهران بتكريم نخبة من الأرشفيين قبل الاشراف على تدشين معرض يبرز الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على الأرشيف وتثمينه.

كما تم تنظيم ندوة قدم من خلالها الأستاذ سلال عاشور من جامعة الجزائر2 محاضرة حول "دور المديرية العامة للأرشيف الوطني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي", فيما ألقت الأستاذة فوزية فاطمة خثير من جامعة وهران2 محاضرة ركزت فيها على نشاطات مصلحة أرشيف ولاية وهران في تثمين البحث العلمي.

وتضمن اليوم الأول من تظاهرة إحياء الأسبوع العالمي للأرشيف التي تتواصل إلى غاية 19 يونيو الجاري زيارة الأبواب المفتوحة حول مركز أرشيف ولاية وهران الواقع بحي الياسمين.

وستقام غدا الثلاثاء في إطار هذه التظاهرة دورة تكوينية حول الأرشيف القضائي, بينما برمج يوم الأربعاء ملتقى دولي حول الأرشيف المخطوط في العالم العربي والإسلامي.