بكالوريا 2025 : وزارة التربية الوطنية تشدد على التزام المترشحين بجملة من التعليمات تفاديا للإقصاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 13:26     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- شددت وزارة التربية الوطنية, يوم الاثنين في بيان لها, على ضرورة اتباع المترشحين لشهادة البكالوريا لجملة من التعليمات, تفاديا للإقصاء أو الوقوع تحت طائلة عقوبات قانونية, داعية إياهم إلى الالتزام بالتنافس الإيجابي.

وفي هذا الصدد, ذكرت الوزارة المترشحين بأنه "يمنع منعا باتا إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز من أجهزة الاتصال الالكتروني, إذ يعتبر إدخال أي جهاز, حتى دون استعماله, مخالفة تستوجب إقصاء المترشح".

وتفاديا لذلك -يتابع البيان- "يتوجب على المترشحين تسليم هواتفهم كلها إلى الأمانة المخصصة لهذا الغرض في مدخل كل مركز", علما أن " استعمال الهاتف أو الساعة أو أي جهاز إلكتروني من أجل نشر أو الحصول على الإجابة يعد جريمة معاقب عيها قانونا".

وفي نفس السياق, لفتت الوزارة إلى أن "نشر موضوع الاختبار على مواقع الانترنت خلال التوقيت المخصص لذات الاختبار, من طرف أي شخص كان (مترشحا, مؤطرا, عونا) يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

كلـمات مفتـاحيــة :
بكالوريا 2025 : وزارة التربية الوطنية تشدد على التزام المترشحين بجملة من التعليمات تفاديا للإقصاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 13:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق