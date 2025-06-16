بكالوريا 2025 : وزارة التربية الوطنية تشدد على التزام المترشحين بجملة من التعليمات تفاديا للإقصاء

الجزائر- شددت وزارة التربية الوطنية, يوم الاثنين في بيان لها, على ضرورة اتباع المترشحين لشهادة البكالوريا لجملة من التعليمات, تفاديا للإقصاء أو الوقوع تحت طائلة عقوبات قانونية, داعية إياهم إلى الالتزام بالتنافس الإيجابي.

وفي هذا الصدد, ذكرت الوزارة المترشحين بأنه "يمنع منعا باتا إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز من أجهزة الاتصال الالكتروني, إذ يعتبر إدخال أي جهاز, حتى دون استعماله, مخالفة تستوجب إقصاء المترشح".

وتفاديا لذلك -يتابع البيان- "يتوجب على المترشحين تسليم هواتفهم كلها إلى الأمانة المخصصة لهذا الغرض في مدخل كل مركز", علما أن " استعمال الهاتف أو الساعة أو أي جهاز إلكتروني من أجل نشر أو الحصول على الإجابة يعد جريمة معاقب عيها قانونا".

وفي نفس السياق, لفتت الوزارة إلى أن "نشر موضوع الاختبار على مواقع الانترنت خلال التوقيت المخصص لذات الاختبار, من طرف أي شخص كان (مترشحا, مؤطرا, عونا) يعد جريمة يعاقب عليها القانون".