الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا

الجزائر- أكد وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن العمل جار على الانتهاء من إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي, حيث سيتم الإعلان عن النتائج قريبا.

وفي ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي امحمد, رد الوزير على سؤال يتعلق بمدى تقدم عملية الإصلاحات المتعلقة بالطور الابتدائي, موضحا أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم عاكفة على إصلاح المناهج والبرامج الخاصة بهذا الطور التعليمي, حيث سيتم الإعلان عن نتائج عملها قريبا.

من جهة أخرى, تطرق السيد سعداوي إلى الجوانب المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية, مشيرا إلى أن "بعض المنظمات النقابية كانت قد سجلت تحفظاتها وملاحظاتها حول عدد من النقاط التي لم تشملها المراجعة, وقد تم تسجيل هذه المطالب, كما تجري حاليا صياغة مشروع تعديل", في هذا الاتجاه.

على صعيد آخر, كشف الوزير عن أنه سيتم, مع بداية الموسم الدراسي المقبل, إطلاق المسابقة الوطنية لـ "الجائزة الوطنية للإبداع والابتكار المدرسي", مع بعث مسابقتي "ما بين الثانويات" و"ما بين المتوسطات", في خطوة ترمي إلى تعزيز التنافس بين التلاميذ والمساهمة في إبراز قدراتهم.

أما بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا, فقد أشار الوزير إلى أنه سيتم الإبقاء على طريقة التصحيح التقليدية, "حفاظا على حقوق المترشحين".

وفي سياق ذي صلة, تحدث السيد سعداوي عن انقطاع الانترنت في فترات الامتحانات, مؤكدا أن قطاعه "يشتغل بجدية على إيجاد حلول بديلة لضمان نزاهة الامتحانات دون اللجوء إلى هذا الإجراء".

أما بالنسبة لحالات الغش التي تم إحصاؤها خلال فترة إجراء امتحان شهادة المتوسط الذي عرف مشاركة أزيد من 826 ألف مترشح, أفاد السيد سعداوي بأن عددها "لم يتجاوز 53 حالة".