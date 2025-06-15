أزيد من 878  ألف مترشح يشرعون اليوم الأحد في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا

الجزائر - يشرع, اليوم الأحد, 878857 مترشحا في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2025, عبر 2964 مركز إجراء موزعين عبر التراب الوطني.

وعلى مدار خمسة أيام, سيجري المترشحون امتحان شهادة البكالوريا, حيث تتميز دورة يونيو 2025 بتسجيل "عدد كبير من المترشحين الأحرار " حيث بلغ عددهم هذه الدورة " 330612" مترشحا" مثلما أوضحته وزارة التربية الوطنية.

وعن طبيعة الأسئلة, أشارت الوزارة إلى أنها ستكون ضمن الدروس التي تلقاها المترشحون في أقسامهم, بحيث سيكون بإمكانهم الاختيار بين موضوعين, علما أن امتحان البكالوريا سيشمل سبع شعب هي: الآداب والفلسفة, اللغات الأجنبية, العلوم التجريبية, الرياضيات وشعبة تقني-رياضي بمجالاتها الأربع: هندسة ميكانيكية, هندسة كهربائية, هندسة مدنية وهندسة الطرائق, بالإضافة إلى شعبة التسيير والاقتصاد وشعبة الفنون بتخصصاتها الأربعة: موسيقى, سينما/سمعي بصري, مسرح وفنون تشكيلية.

وبغية تخفيف العبء على المترشحين, كانت الوزارة قد قررت إبقاء المواقع الخاصة بسحب استدعاءات الاختبارات الكتابية مفتوحة إلى آخر يوم من إجراء الامتحانات, حتى يتمكن كل مترشح من استخراج نسخة جديدة من استدعائه في حالة الضياع.

وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد شدد على أهمية قيام المترشح بالمعاينة المسبقة لمواقع تواجد مركز الإجراء الخاص به, تفاديا للحضور المتأخر, مع الاحتفاظ بالاستدعاء وبطاقة الهوية لإظهارهما عند الدخول إلى مركز الإجراء إلى غاية انتهاء الامتحانات.

كما يتعين على المترشحين أيضا الالتزام بإجراءات ضمان نزاهة الامتحانات, والتي تقتضي عدم استعمال أي أداة اتصال مهما كان نوعها أو إدخالها إلى مركز الامتحان.

يذكر أنه ولتأمين هذا الامتحان, تم تجنيد قرابة 22 ألف منتسب للحماية المدنية و تسخير 24 ألف عون أمن موزعين على مستوى مراكز الامتحان و ما جاورها.