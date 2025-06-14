إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أمناس (الناحية العسكرية الرابعة)، يوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية مع حجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس، حسب ما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، يوم أمس 13 جوان 2025, من توقيف ثلاثة (3) أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز بندقية رشاشة من نوع FMPK وبندقية قناصة وكمية كبيرة من الذخيرة، إلى جانب سيارة من نوع طويوطا ستايشن، جهاز ثريا (جهاز اتصال لاسلكي) وهاتفين نقالين (2) وكذا 1238445 قرص مهلوس من نوع بريغابالي، بالإضافة إلى أغراض أخرى".

وتضاف "هذه العملية النوعية إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب ومحاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".