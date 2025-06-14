إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 21:01     الفئـة : الجـزائـر
إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أمناس (الناحية العسكرية الرابعة)، يوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية مع حجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس، حسب ما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي شمالي-شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، يوم أمس 13 جوان 2025, من توقيف ثلاثة (3) أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز بندقية رشاشة من نوع FMPK وبندقية قناصة وكمية كبيرة من الذخيرة، إلى جانب سيارة من نوع طويوطا ستايشن، جهاز ثريا (جهاز اتصال لاسلكي) وهاتفين نقالين (2) وكذا 1238445 قرص مهلوس من نوع بريغابالي، بالإضافة  إلى أغراض أخرى".

وتضاف "هذه العملية النوعية إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب ومحاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

آخر تعديل على السبت, 14 جوان 2025 21:05
كلـمات مفتـاحيــة :
إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس
  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 21:01     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر