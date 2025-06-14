التوقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية والمديرية العامة للأرشيف الوطني

الجزائر - وقعت وكالة الأنباء الجزائرية والمديرية العامة للأرشيف الوطني , اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم إطار التعاون بين المؤسستين في مجالات الأرشيف وإدارة الوثائق وتبادل المعلومات وكذا تنظيم الأنشطة المشتركة ذات الاهتمام المتبادل.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون من طرف المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية, السيد سمير قايد و المدير العام للأرشيف الوطني, السيد محمد بونعامة.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تنظيم إطار التعاون بين الطرفين في مجالات "الأرشفة, الأرشيف وإدارة الوثائق وتبادل المعلومات والوثائق وتنظيم الأنشطة المشتركة ذات الاهتمام المتبادل" حيث يعمل  الطرفان على "بذل الجهود اللازمة من أجل تعزيز التبادل العلمي, التاريخي والثقافي في إطار صلاحيات وأهداف كل طرف".

و بموجب مواد الاتفاقية, تلتزم المديرية العامة للأرشيف الوطني ب"تسهيل عملية الولوج إلى الأرشيف وتبادل الوثائق والمحتويات ذات القيمة التاريخية والإعلامية" وتعمل على "إشراك وكالة الأنباء الجزائرية في تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والثقافية حول الأرشيف والإعلام", كما تقدم "دورات التكوين 
والتدريب لصالح مستخدمي الوكالة في مجال الرقمنة وإدارة الوثائق والأرشيف".

وتتضمن الاتفاقية تعاون المؤسستين في "أعمال البحث والتحليل والتقييم للمعلومات والأحداث الوطنية والدولية".

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدا للرغبة المشتركة لدى المؤسستين في "ولضمان صون الرصيد التراثي التاريخي والنضالي الوطني ضمن منظور حماية وتثمين الذاكرة وتبليغها للأجيال".

