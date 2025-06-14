السيدة كريكو تستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"

الجزائر - استقبلت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, اليوم السبت بمقر الوزارة, وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان" برئاسة نائب رئيس البرلاسان عن هندوراس, السيد ليكونا رييس نيديس أدريان.

وبالمناسبة, أوضحت السيدة كريكو في تصريح للصحافة, أن اللقاء تمحور حول "سبل تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجزائر وبرلمان عموم أمريكا الوسطى, لاسيما في مجال عرض تجربة الجزائر المتعلقة بآليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال وزارة العلاقات مع البرلمان وفقا لما تمليه أحكام الدستور والتشريع المعمول بهما, فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في المجال البرلماني".

ولفتت في ذات السياق, إلى أن الوفد "اطلع على المنصة الرقمية للوزارة +تجاوب+ والتي رصدت أهم قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, التي جاءت استجابة لانشغالات المواطنين".

من جانبه, أعرب السيد ليكونا رييس نيديس أدريان, عن "اهتمام البرلاسان بالتجربة الجزائرية وحرصه على الاستفادة منها, إلى جانب تعزيز سبل التعاون بين الجانبين", كما وجه دعوة للوزيرة وممثلي المجلس الشعبي الوطني لزيارة البرلاسان.

للإشارة, فقد حضر هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجزائر والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية, نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, منذر بودن ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية المجلس, محمد خوان, إلى جانب إطارات من وزارة العلاقات مع البرلمان.