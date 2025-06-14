حزب طلائع الحريات يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات إثارة الفتن

الجزائر - دعا حزب طلائع الحريات, اليوم السبت, كافة القوى السياسية إلى وحدة الصف والموقف لتقوية الجبهة الداخلية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد.

وفي بيان لمكتبه المجتمع بمناسبة إحياء للذكرى ال10 لتأسيسه, أكد الحزب على "مواصلة النضال من أجل الجزائر ورفعتها وسؤددها", داعيا القوى السياسية إلى "وحدة الصف والموقف لتقوية الجبهة الداخلية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد".

كما أعرب حزب طلائع الحريات عن ترحيبه بالحوار الوطني "بغرض تحصين الدولة من كل المخاطر".

وعلى الصعيد الدولي, جدد الحزب تضامنه الكامل والمطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة, مشيدا ب"الموقف الرسمي والمشرف لبلادنا في المحافل الدولية, والذي يعبر بصدق عن نبض الشارع الجزائري وعمق انتمائه للقضية الفلسطينية".