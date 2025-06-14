الجيش الوطني الشعبي : حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المشتركة بالقطاع العسكري أدرار, خلال عملية نوعية, من حجز كمية من الكوكايين تقدر ب85 كلغ, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها وخلال عملية نوعية, تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المشتركة بالقطاع العسكري أدرار (الناحية العسكرية الثالثة), يوم أمس 13 جوان 2025, من حجز كمية من المخدرات الصلبة (الكوكايين) تقدر بـ 85 كيلوغرام, بالإضافة إلى سيارة نفعية".

وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية "تأتي لتؤكد مرة أخرى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن". 

