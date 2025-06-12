وزارة الداخلية: حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية

وجاء في البيان: "في إطار الحركة الدورية لإطارات الحماية المدنية، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، أجرى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية، وذلك بناء على اقتراح السيد المدير العام للحماية المدنية".
وقد مست هذه الحركة "شاغلي الوظائف العليا على مستوى 15 ولاية، على النحو التالي:
- ترقية ثمانية (8) ضباط سامين لتقلد وظيفة مدير ولائي،
- تحويل ستة (6) مدراء ولائيين،
- حالة مديرين (2) ولائيين على التقاعد،
- إنهاء مهام سبعة (7) مدراء ولائيين".