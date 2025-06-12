وزارة الداخلية: حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 21:04     الفئـة : الجـزائـر
وزارة الداخلية: حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية

الجزائر - أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "في إطار الحركة الدورية لإطارات الحماية المدنية، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، أجرى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية، وذلك بناء على اقتراح السيد المدير العام للحماية المدنية".

وقد مست هذه الحركة "شاغلي الوظائف العليا على مستوى 15 ولاية، على النحو التالي:

- ترقية ثمانية (8) ضباط سامين لتقلد وظيفة مدير ولائي،

-  تحويل ستة (6) مدراء ولائيين،

- حالة مديرين (2) ولائيين على التقاعد،

- إنهاء مهام سبعة (7) مدراء ولائيين".

آخر تعديل على الخميس, 12 جوان 2025 21:11
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الداخلية: حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 21:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

  البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

الاعتراف بدولة فلسطين : ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لبريطانيا وكندا وأستراليا…

25.09.21

البرلمان العربي يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

الحزب الوطني الريفي ينظم مسيرة حاشدة ببروكسل

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق