رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر

وأوضح نفس المصدر أن هذا اللقاء, الذي جرى بمقر المجلس, شكل "سانحة لاستعراض واقع العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية وتباحث سبل ترقيتها والحفاظ على خصوصيتها النابعة من تضامن أخوي دائم, يعززه التعاون الوطيد من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية في سياق دولي عصيب".
وبعد أن أشاد بـ "حرص البلدين على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بمكانتهما الاستراتيجية", ثمن السيد ناصري "الحركية المتصاعدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والسعودية وبالإرادة السياسية المشتركة لترقيتها إلى شراكة شاملة".
ودعا, في هذا الصدد, إلى "تكثيف الجهود لنسج شراكة متينة", لا سيما في ظل "السياسة الاستثمارية الجديدة التي تنتهجها الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والمرتكزة على قانون استثمار محفز وبيئة اقتصادية صحية, تعافت بفضل قرارات شجاعة وإصلاحات اقتصادية عميقة", يضيف البيان.
من جهته, أكد السفير السعودي التزامه بالعمل على "ترقية علاقات الأخوة الصادقة والتعاون الجاد" التي تجمع البلدين, والتي "تأتي لتضاف إلى رصيد تاريخي مشترك, حافل بالتضامن والتنسيق حول كل ما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ومصالح الأمتين العربية والإسلامية".
وفي ذات الشأن, سجل السيد البصيري "ترحيب بلاده بكل ما يعزز تقاربها مع الجزائر في كافة المجالات, لاسيما منها الاقتصادية والتجارية", مثمنا "تصاعد مؤشرات الشراكة بينهما إلى مستويات طيبة تعد بالمزيد", وذلك بفضل "وجود إرادة سياسية مشتركة تقدر أهمية التعاون بين دولتين بمكانة وإمكانيات السعودية والجزائر", مشيرا إلى تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي السعودي-الجزائري في غضون العام الجاري.
وحول الراهن الإقليمي والدولي, تطرق الطرفان إلى الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة, حيث أكدا "توافقهما التام حول ضرورة تجسيد حل الدولتين وتفعيل مبادرة السلام العربية ومواصلة العمل الدبلوماسي الفعال من أجل وقف الإبادة في فلسطين", مع "مواصلة الجهود الدولية لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".