الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني

الجزائر - أكد وزير الاتصال, السيد محمد مزيان, اليوم الخميس, أن الإعلام الوطني سيواصل العمل من أجل حماية الموروث الحضاري والثقافي للجزائر, باعتباره جزءا من السيادة والهوية الوطنية, وذلك تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في هذا المجال.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة, السيد عزوز ناصري, رئيس المجلس, خصصت للأسئلة الشفوية, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد مزيان أن "الإعلام  الوطني سيواصل العمل, رفقة كل المؤسسات الوطنية, على حماية الموروث الحضاري والثقافي, باعتباره جزءا من السيادة والهوية الوطنية".

وحذر الوزير من "حملة السطو الممنهجة التي تقودها أطراف معينة تسعى جاهدة إلى المساس بكينونة الجزائر الضاربة في أعماق التاريخ", مشيرا إلى أن هذه "الحملة الشعواء تصطدم دوما بوطنية الجزائري المعتز بماضيه المجيد والفخور بمآثر أجداده".

 وإزاء ذلك, دعا السيد مزيان إلى "التجند الدائم واليقظة المستمرة" من أجل "تشريف هذا الرصيد الذي يعد مكونا هاما في الهوية الوطنية الجامعة بكل جزئياتها وتفاصيلها" مع "الاسترشاد بسياسة رئيس الجمهورية الذي وضع ملفي الذاكرة والهوية في صلب اهتماماته".

وفي هذا المنحى, أكد الوزير دعم ومرافقة قطاعه لوسائل الإعلام الوطنية في تصديها لمحاولات تشويه ونهب الموروث الثقافي الوطني من طرف "دوائر ضيقة معروفة بحقدها الدفين تجاه الجزائر".

