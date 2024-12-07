افتتاح فعاليات ملتقى دولي حول الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة

الجزائر - انطلقت يوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول الأمير عبد القادر، تحت عنوان "في ضيافة أمجاد الأمة، التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر", الذي يقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمبادرة من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وحضر افتتاح الملتقى، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة، مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، السيد بومدين بن عتو، ومستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية، الزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات الوطنية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويشارك في الملتقى المنظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، على مدار يومين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، شخصيات سياسية وتاريخية وثقافية وأكاديمية من مختلف دول العالم على غرار عميد مدينة القادر بالولايات المتحدة الأمريكية، جوش بوبي، والعضو المؤسس للمشروع التربوي "الأمير عبد القادر"، كاثي غارمس، والرئيس الحالي لمؤسسة الأمير عبد القادر الدولية بدمشق (سوريا)، محمد الشريف الصواف.

ويبرز اللقاء الذي يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وإحياء للذكرى ال192 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر، التجليات الحضارية والتراثية للأمير عبد القادر والتأكيد على عبقريته في مقاومته للاحتلال وكذا القيم الانسانية والأبعاد الروحية لهذه الشخصية التي ظلت وما زالت تستقطب اهتمام الباحثين والمؤرخين والفاعلين في الحقل الثقافي والسياسي في الكتابات الوطنية والأجنبية.