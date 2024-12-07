رئيس الجمهورية يقلد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة وسام الاستحقاق برتبة أثير

و"بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إلى الجزائر، قرر السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، لأخيه السيد سيريل رامافوزا, نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا, إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي".