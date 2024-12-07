×

رئيس الجمهورية يقلد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة وسام الاستحقاق برتبة أثير

  أدرج يـوم : السبت, 07 ديسمبر 2024 10:52     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يقلد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة وسام الاستحقاق برتبة أثير

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صدر مصف الاستحقاق الوطني، اسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا, رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة.

و"بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إلى الجزائر، قرر السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، لأخيه السيد سيريل رامافوزا, نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا, إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي".

آخر تعديل على السبت, 07 ديسمبر 2024 13:40
رئيس الجمهورية يقلد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة وسام الاستحقاق برتبة أثير
  أدرج يـوم : السبت, 07 ديسمبر 2024 10:52     الفئـة : الجـزائـر

