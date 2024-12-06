مشاركة المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع ال6 لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب بروما

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 ديسمبر 2024 18:12     الفئـة : الجـزائـر
مشاركة المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع ال6 لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب بروما

الجزائر - شارك المجلس الشعبي الوطني, اليوم الجمعة بروما, في أشغال الاجتماع ال6 لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية من أجل مكافحة الإرهاب, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن المجلس الشعبي الوطني كان ممثلا بنائب رئيس المجلس, زرقاني سليمان, والنائب عبد القادر تومي في أشغال هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدعم من مجلس الشورى في دولة قطر, وبالتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.    

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد زرقاني على "ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الإرهاب", مشيرا إلى "أهمية الابتعاد عن استخدام مصطلحات قد تثير الانقسامات".

ولفت إلى أن "الإرهاب لا دين ولا لون له, ما يستدعي سحب مصطلح (الإرهاب الإسلامي) الذي يتناقض مع قيم الموضوعية والحقائق مع التأكيد على أن تعزيز آلية التنسيق يقتضي قول الحقيقة كاملة لضمان الحفاظ على السلام العالمي، خاصة في عالم متعدد الثقافات والقيم والمقاربات المختلفة".

وأكد السيد زرقاني أن "ضبط المصطلحات يعد خطوة أساسية في بناء تفاهم عالمي لمكافحة الإرهاب", مشددا على "ضرورة التمييز بين مقاومة الاحتلال والنضال من أجل تحرير الأوطان وبين الإرهاب الذي يستهدف الأبرياء لتحقيق أهداف غير مشروعة".

وأشار من هذا المنظور الى "تجاهل إرهاب الدول الذي يتطور باستمرار"، لاسيما وأن والتاريخ --مثلما قال-- "مليء بالأمثلة على التصنيفات المضللة", مذكرا في ذلك بتسمية المقاومة الجزائرية من قبل فرنسا بـ"الارهاب".

كما استعرض تجربة الجزائر التي كانت في "طليعة الدول التي واجهت الإرهاب بفعالية وهي مستعدة لدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم".

كلـمات مفتـاحيــة :
مشاركة المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع ال6 لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب بروما
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 ديسمبر 2024 18:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

وزير المجاهدين يشرف على اجتماع تحضيري تحسبا لإحياء الذكرى ال64 ليوم الهجرة وال71 لاندلاع…

25.09.23

ولايتا قسنطينة و سكيكدة تحييان الذكرى ال69 لاستشهاد زيغود يوسف

25.09.23

وزير العدل يستقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ورئيس الاتحاد الدولي…

25.09.23

مجلس الأمة : السيد عدون يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية كوريا الديمقراطية…

25.09.23

تطوير المشهد الرقمي في الجزائر: تنظيم لقاء تشاوري مع صناع المحتوى

25.09.23

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع لانشغالات جمعيات وأولياء "أطفال القمر"

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن

25.09.22

سيدي بلعباس: السيد سعداوي يشرف على تدشين الثانوية الجهوية للرياضيات