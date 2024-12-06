مجلس الأمة يشارك في اجتماع غير رسمي للجلسة العامة للاستماع إلى إحاطة بشان تقرير أممي حول الهجرة

وأوضح نفس المصدر أن "رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة, منسق مجموعة العمل للتجارة والاستثمار ببرلمان البحر الأبيض المتوسط السيد إلياس عاشور, يشارك في اجتماع غير رسمي للجلسة العامة للاستماع إلى إحاطة بشأن تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية, ممثلا لبرلمان البحر الابيض المتوسط، المنعقد بنيويورك".
وسيستمع المشاركون في هذا الاجتماع --يضيف البيان-- إلى "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ونتائجه وتوصياته بشأن ضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والوفاء بوعد الميثاق العالمي بشأن الهجرة".
ويجمع هذا الاجتماع "الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والشركاء في منظومة الأمم المتحدة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي أثيرت في التقرير, بما في ذلك توصياته لزيادة تعزيز الجهود لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية, وسيكون أيضا فرصة لتعزيز التعاون الدولي حول قضايا الهجرة".
وفي هذا الصدد, أكد السيد الياس عاشور، باسم برلمان البحر الأبيض المتوسط, "الحاجة الماسة إلى تعزيز تشريعات إدارة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان, والمرتكزة بالكامل على القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وقانون العمل والقانون الإنساني".
وأكد في هذا السياق عزم برلمان البحر الأبيض المتوسط على "تعزيز نهج التعاون المتعدد الأطراف لمكافحة هذه الجرائم وضمان حماية أفضل للضحايا من خلال حملة توعية خاصة ضد الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المنطقتين الأورو-متوسطية والخليج".
وأشار إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط يهدف إلى "إنشاء مسرعات إدماج المهاجرين في المدن لدعم الحكم المحلي من خلال توفير الموارد والتدريب والتقنيات اللازمة للتكامل المتناغم وعدم ترك مساحات فارغة للمنظمات المتطرفة التي تشجع على تطرف المهاجرين الأكثر حرمانا", وفقا لذات المصدر.