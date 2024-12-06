رئيس جمهورية جنوب إفريقيا: "لدينا إيمان عميق بأن التعاون مع الجزائر سيعزز التعاون الإفريقي"

  الجمعة, 06 ديسمبر 2024
الجزائر - أعرب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة, السيد سيريل رامافوزا, اليوم الجمعة, عن إيمانه العميق بأن التعاون بين الجزائر وبلاده سيعزز التعاون الإفريقي.

وفي تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية, قال الرئيس سيريل رامافوزا: "لدينا إيمان عميق بأن التعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر سيعزز التعاون الإفريقي".

وأوضح بهذا الخصوص قائلا: "نحن سعداء جدا بهذا التعاون بين بلدينا ونسعى لرفع المستوى التجاري الذي سيتعزز بإطلاق منطقه التبادل الحر والتجارة بين البلدين", مشيرا إلى أن "شعب جنوب إفريقيا يشكر الجزائر" على وقوفها معه في كفاحه واحتضانها للزعيم نيلسون مانديلا.

وأعرب في هذا السياق عن أمله في "تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين"، معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية وللجزائر على حفاوة الاستقبال الذي خص به.

وعلى الصعيد الدولي, سجل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا "عدم احترام للقانون الدولي"، حيث ذكر في هذا السياق بالدعوى التي رفعتها بلاده ضد الكيان الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها في غزة, مؤكدا أنه تلقى "دعما كبيرا من عديد الدول" بهذا الخصوص.

وخلص الى القول: "نطالب باحترام القانون الدولي في فلسطين ونحن متضامنون مع كل الشعوب المظلومة".

آخر تعديل على الجمعة, 06 ديسمبر 2024 21:27
  الجمعة, 06 ديسمبر 2024

