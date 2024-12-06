رئيس الجمهورية يؤكد تطابق وجهات النظر بين الجزائر وجنوب افريقيا تجاه القضايا الاقليمية والدولية

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, تطابق وجهات النظر بين الجزائر وجنوب افريقيا الشقيقية تجاه القضايا الاقليمية والدولية والتوافق بين البلدين على تفضيل الحلول السياسية التفاوضية لحل الأزمات بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وقال رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع رئيس جمهورية جنوب افريقيا, السيد سيريل رامافوزا, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية: "كان لنا حديث معمق حول الوضع الإقليمي والدولي الراهن, خاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان وأغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ونحن نساندها مساندة كاملة".

وأضاف قائلا: "في حديثنا عن الأوضاع في المنطقة, تناولنا مسألة الصحراء الغربية التي أكدنا بشأنها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتمكينه من حقوقه المشروعة وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية".

وأشار رئيس الجمهورية الى أنه تبادل مع أخيه رئيس جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة "وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الساحل وليبيا والسودان ومنطقتي إفريقيا الوسطى والجنوبية ومواضيع أخرى متعلقة بعمل الاتحاد الأفريقي وخلصنا إلى تطابق وجهات النظر بين بلدينا وإلى توافقنا على تفضيل الحلول السياسية التفاوضية لحل الأزمات بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وأكد رئيس الجمهورية أنه تم الاتفاق أيضا على تكثيف الجهود على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي من أجل "تعزيز دور قارتنا والعمل على تحقيق المطلب الافريقي لإصلاح منظومة مجلس الامن من خلال تصحيح الظلم التاريخي تجاه افريقيا وفقا لتوافق وإعلان سرت".

من جهة أخرى, اعتبر رئيس الجمهورية أن زيارة الدولة التي يقوم بها نظيره لجمهورية جنوب افريقيا الى الجزائر "تعبر عن خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والقائمة على التعاون الوثيق والتضامن الدائم", كما تعبر أيضا عن "الطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا الثنائية".

ولفت رئيس الجمهورية الى أن هذه الزيارة سمحت كذلك بإجراء تقييم شامل لما وصل اليه البلدان في علاقاتهما الثنائية والتباحث حول السبل الناجعة لترقيتها "لتكون في مستوى الارادة السياسة المشتركة", مشيرا الى انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بالموازاة مع منتدى رجال أعمال البلدين الذي يعد --كما قال رئيس الجمهورية-- "فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصادين".

وكشف رئيس الجمهورية في نفس الاطار أنه تم بمناسبة هذه الزيارة التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب افريقيا وكذا على 5 اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وفي الأخير, جدد السيد رئيس الجمهورية الترحيب بأخيه رئيس جنوب افريقيا والوفد المرافق له, متمنيا له "إقامة طيبة في رحاب بلده الجزائر مثلما كان فيه يوما الأخ الزعيم نيلسون مانديلا".