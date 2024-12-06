×

رئيس الجمهورية يترأس رفقة نظيره لجمهورية جنوب افريقيا مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين

رئيس الجمهورية يترأس رفقة نظيره لجمهورية جنوب افريقيا مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, بمقر رئاسة الجمهورية, رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة, السيد سيريل رامافوزا, مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تخص عدة قطاعات.

وفي هذا الصدد, وقع الرئيسان على الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب افريقيا.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البحث الزراعي ومذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب افريقيا.

وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المقاولاتية والابتكار بين البلدين, الى جانب مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي المشترك وأخرى حول التعاون في المجال القانوني والقضائي.

كما تم بالمناسبة التوقيع على محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين البلدين.

وقبل ذلك, ترأس رئيس الجمهورية, رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة, أشغال اجتماع اللجنة العليا الثنائية المختلطة للتعاون الجزائري-الجنوب افريقي.

كما أجرى محادثات على انفراد مع نظيره لجمهورية جنوب افريقيا بعد أن خصه باستقبال رسمي يليق بمقام ضيف الجزائر وبمستوى العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة قد حل مساء أمس الخميس بالجزائر في زيارة دولة بدعوة كريمة من أخيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

