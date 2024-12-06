الجزائر-جنوب إفريقيا:محادثات ثنائية تخص عدة قطاعات

الجزائر-جرت يوم الجمعة بمقر رئاسة الجمهورية محادثات بين عدة وزراء مع نظرائهم لجنوب افريقيا, وذلك على هامش المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مع نظيره لجمهورية جنوب افريقيا الشقيقة, السيد سيريل رامافوزا, الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر.

وفي هذا الصدد, تحادث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق, السيد العيد ربيقة, مع وزيرة الدفاع والعسكريين القدامى لجنوب افريقيا, السيدة أنجيلينا موتشيقكا.

كما تحادث وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا, السيد رونالد لامولا.

وأجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, السيد محمد عرقاب, رفقة وزير الري, السيد طه دربال, لقاء مع وزيرة المياه الجنوب افريقية, السيدة بيمي ماجودينا.

بدورهم, أجرى كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, السيد الطيب زيتوني, وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, السيد محمد بوخاري, وكذا وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني, السيد سيفي غريب, لقاء مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي, السيد باركس تاو.

للإشارة, كان رئيس جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة قد حل مساء أمس الخميس بالجزائر في اطار زيارة دولة بدعوة كريمة من أخيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.