×

خطأ

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but 172135 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية حول المستجدات الوطنية والدور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 12:08     الفئـة : الجـزائـر
اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية حول المستجدات الوطنية والدور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني

الجزائر - اجتمع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في لقاء دوري, تم خلاله تناول جملة من القضايا المتعلقة بالمستجدات الوطنية والدور التشريعي للمجلس, حسب ما أفاد به, يوم الخميس, بيان عن ذات الهيئة التشريعية.

وأوضح المصدر نفسه, أن الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء "شهد تثمينا لدعوة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لعقد جلسة استماع إلى خطاب رئيس جنوب إفريقيا أمام البرلمان بغرفتيه, باعتبارها خطوة تعكس المكانة الدبلوماسية المرموقة للجزائر وتعزيزا لدورها في القارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي".

وبالمناسبة, أعرب رؤساء المجموعات البرلمانية عن "رفضهم القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر, مؤكدين موقفهم الرافض للتصريحات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي, التي تعد انتهاكا للسيادة الوطنية ومحاولة للتأثير على استقلالية القرار الوطني".

وفي هذا الشأن --يضيف البيان-- أكد رؤساء المجموعات على "أهمية تكاثف الجهود والعمل الجماعي داخل المؤسسة التشريعية, بما يعزز مستوى النقاش حول القوانين والتعديلات ويرتقي بالأداء البرلماني لمواجهة التحديات وتحقيق التطلعات الوطنية".

ومثل هذا اللقاء "فرصة لتعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى, بما يرسخ دور المجلس الشعبي الوطني في دعم السيادة الوطنية وخدمة المصالح العليا للبلاد", وفقا لذات المصدر

آخر تعديل على الخميس, 05 ديسمبر 2024 12:17
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

Click to enlarge image 469223190_1011563297678232_6116625120684679424_n.jpg

View the embedded image gallery online at:
https://www.aps.dz/ar/algerie/172135-2024-12-05-11-10-51#sigProId98319aa282
اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية حول المستجدات الوطنية والدور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 12:08     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

المهرجان الدولي للمالوف: مزج موسيقي سوري وروسي في السهرة الرابعة

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028