المؤتمر ال48 لقادة الشرطة والأمن العرب: المدير العام للأمن الوطني يدعو إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك لمحاربة جرائم الاحتيال المالي

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني "شارك المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي، اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024، على رأس وفـد ضم إطارات سامة من المديرية العامة للأمن الوطني, في أشغال المؤتمر الـ 48 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس, بحضور قادة الشرطة والأمن للدول العربية وممثلين عن هيئات
أمنية دولية وإقليمية" في كلمته أمام المشاركين - يضيف نفس المصدر - "دعا المدير العام للأمن الوطني إلى ضرورة تعزيز العمل الأمني العربي المشترك, في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية, وتنامي الإجرام بأشكاله المختلفة لا سيما الجريمة المنظمة العابرة للوطنية المتعلقة بالمخدرات، الجرائم الإلكترونية، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وجرائم الذكاء الاصطناعي.
كما إستعرض أيضا "تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة جرائم الإحتيال المالي الإلكتروني المرتكزة على عصرنة مصالحها المتخصصة وإعتماد الحلول التقنية المبتكرة بما يتوافق مع تنوع وتطور هذه الجرائم " مضيفا في هذا الاطار أن "الشرطة الجزائرية استحدثت مصالح مركزية وفرق متخصصة في مواجهة الجرائم السيبرانية والمالية" والتي "مكنت من تحقيق نتائج ميدانية إيجابية" إضافة إلى "تكثيف الحملات التوعوية من أجل الرفع من وعي المواطنين تجاه هذه الجرائم المستحدثة".
كما نوه ب"حرص الشرطة الجزائرية على تعزيز التعاون الدولي والعربي من خلال التبادل السريع والآني للمعلومات والأدلة الرقمية وتبادل الخبرات, ضمانا لمجابهة فعالة لهذا الموجات السيبرانية مع ضرورة الإستثمار في الجانب التدريبي وتأهيل الموظفين لمسايرة التطور الحاصل في تقنية المعلومات".
و على هامش أشغال المؤتمر كانت للسيد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية جمعته بالسيد فالديسي أوركيزا الأمين العام لمنظمة الأنتربول وكذا قادة ورؤساء وفود الشرطة لكل من جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان ودولة فلسطين، تم خلالها "تبادل الرؤى حول القضايا ذات الإهتمام الأمني المشترك وتعزيز التعاون الشرطي في مجال التدريب التكوين وتعزيز القدرات", وفقا لذات المصدر
وقد عرفت فعاليات هذا المؤتمر, --حسب ذات البيان-- "الإعلان عن تتويج الشرطة الجزائرية بجائزتين (02) في مسابقة الأفلام التوعوية, تحت عنوان "إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة" و "أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم إلى مراكز علاج الإدمان", كما تحصلت الجزائر على خمسة 05 جوائز ضمن جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024 ".