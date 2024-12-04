رئيس جنوب إفريقيا يشرع غدا الخميس في زيارة دولة إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 17:46     الفئـة : الجـزائـر
رئيس جنوب إفريقيا يشرع غدا الخميس في زيارة دولة إلى الجزائر

الجزائر - يشرع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة, السيد سيريل رامافوزا, في زيارة دولة إلى الجزائر ابتداء من يوم غد الخميس, وذلك بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء, بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يشرع فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا في زيارة دولة إلى الجزائر ابتداء من الخميس 05 ديسمبر 2024".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس جنوب إفريقيا يشرع غدا الخميس في زيارة دولة إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 17:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق