وجاء في البيان: "بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يشرع فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا في زيارة دولة إلى الجزائر ابتداء من الخميس 05 ديسمبر 2024".
رئيس جنوب إفريقيا يشرع غدا الخميس في زيارة دولة إلى الجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 17:46 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يشرع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة, السيد سيريل رامافوزا, في زيارة دولة إلى الجزائر ابتداء من يوم غد الخميس, وذلك بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء, بيان لرئاسة الجمهورية.
