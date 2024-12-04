الجيش الوطني الشعبي: إحباط محاولات إدخال أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2024, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".
ففي إطار مكافحة الإرهاب, "تم توقيف (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية, خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية,(43) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (19) قنطار و(36) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب".
وفي سياق متصل, "تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الجمارك, بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, من حجز (50,212) كيلوغرام من مادة الكوكايين, فيما تم ضبط (471.858) قرص مهلوس, خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني".
وفي ذات الإطار, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وإليزي, (303) شخص وضبطت (27) مركبة و(311) مولد كهربائي و(148) مطرقة ضغط, بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".
كما تم "توقيف (11) شخص آخر وضبط (8) بنادق صيد و(5) مسدسات آلية و(33.600) لتر من الوقود, بالإضافة إلى (59,60) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة".
من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (545) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (461) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني" وفق ذات الحصيلة.