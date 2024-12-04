رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم رياضيي النخب الوطنية العسكرية المتألقين في الألعاب العسكرية الإفريقية بنيجيريا

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة, على مراسم تكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية التي شاركت في الألعاب العسكرية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

بالمناسبة سلم رئيس الجمهورية شهادات تقدير ومكافآت مالية للفرق و الرياضيين وللأطقم الفنية والمدربين, على غرار الفريق الوطني العسكري للرمي الذي تحصل على مجموع 32 ميدالية (11 ذهبية و10 فضيات و11 برونزية), وكذا الفريق الوطني للمصارعة المشتركة الذي حصد مجموع 20 ميدالية (19 ذهبية وواحدة برونزية) وكذا الفريق الوطني العسكري لكرة القدم المتوج بالميدالية الذهبية بجدارة أمام منتخب الكاميرون (1-0) وهو ما أهله مباشرة إلى نهائيات كأس العالم العسكرية القادمة.

كما سلم كل من رئيس مجلس الامة, السيد صالح قوجيل ورئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج و كذا الوزير الاول السيد نذير العرباوي شهادات تقديرية ومكافآت مالية لبقية أعضاء الفرق الوطنية العسكرية: ألعاب القوى والفرق الوطنية العسكرية للكرة الطائرة وعبور الموانع لمسافة 3 كلم بعدة مقاتل والتايكواندو.

بدوره, كرم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة الفريق الوطني العسكري للسباحة بعدة المقاتل والفريقين العسكريين للجيدو والملاكمة.

وقد استهلت مراسم الحفل بالاستماع إلى النشيد الوطني, تلاه إلقاء الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة أكد فيها أن النتائج التي حققتها النخب الرياضية العسكرية, كانت "استثنائية وغير مسبوقة, سمحت لبلادنا بانتزاع المرتبة الثانية في الترتيب العام بعد البلد المنظم", مشيرا الى أن الوفد العسكري الوطني المكون من 118 رياضيا حقق "نتائجا باهرة تمثلت في حصد 96 ميدالية منها 53 ذهبية".

ولفت في هذا الخصوص إلى أن "الجيش الوطني الشعبي بقدر ما يعتبر الرياضة بمفهومها الشامل جزء لا يتجزأ من التحضير القتالي للأفراد, فهو يعدها جزءا لا يتجزأ من برنامج المنظومة التكوينية", مبرزا بالقول: "حرصنا في الجيش الوطني الشعبي بتوجيه من رئيس الجمهورية, على توفير كافة الموارد المادية والبشرية اللازمة من أجل تطوير الرياضة العسكرية مما ساهم و يساهم في تحقيق نتائج مشرفة في هذا المجال على الصعيدين القاري والدولي".

وأضاف أن الجهود المبذولة "ترمي إلى تكوين جيش احترافي بأتم معنى الكلمة, في إطار التشبث بالقيم والثوابت الوطنية المستلهمة من الرصيد الزاهر لثورتنا المظفرة وتاريخنا المجيد".

وجرى حفل التكريم بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب, كل من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, وقائد الحرس الجمهوري, الفريق أول بن علي بن علي, إلى جانب قادة القوات و قائد الناحية العسكرية الأولى.