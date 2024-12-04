بوغالي يستقبل من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو", السيد باتريسيو رولاندو غونزاليز, بالعاصمة البنمية, بنما سيتي, حسب ما أفاد به, يوم الأربعاء, بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه قبيل الشروع في مراسم رفع الراية الوطنية, استقبل السيد بوغالي من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي بمقر البرلاتينو ببنما سيتي, وذلك أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الطرفين عبرا خلال اللقاء عن "ارتياحهما لتوافق الرؤى حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك وجددا عزمهما النابع عن إرادة مشتركة على تعزيز التعاون بين الهيئتين", مشيرا إلى أن السيد بوغالي "هنأ بالمناسبة, السيد رولاندو باتريسيو بستينية هذا البرلمان الإقليمي العريق".

كما أشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني, "وفي إطار عضويته بصفة عضو ملاحظ في هذا البرلمان الإقليمي وكذلك في ظل رئاسته الحالية للاتحاد البرلماني العربي, سيعمل على التأسيس لحوار عربي أمريكي لاتيني", مبرزا أن "الجزائر ستكون لها إضافة إيجابية في هذا الفضاء البرلماني الأمريكي لاتيني".

ودعا أيضا إلى "تكثيف الجهود لتعزيز التنسيق بين البرلمانات الإقليمية في المحافل الدولية", لافتا إلى "أهمية ودور البرلمانات الوطنية والاقليمية في تشكيل القرارات الدولية".

من جانبه, أعرب رئيس البرلاتينو عن "سعادته بمشاركة الجزائر في هذه الدورة", معتبرا انضمامها "من أبرز إنجازات البرلاتينو لعام 2024".

وفي ختام اللقاء, وقع السيد بوغالي على السجل الذهبي لبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي, "لبناء علاقات واعدة ومتينة بين الطرفين".

وقد شهد اللقاء حضور سفير الجزائر في ماناغوا, السيد علي منقلاتي, إلى جانب النواب رشيد بوعمري, مروان أرفيس, وعلي مويلحي, في إشارة إلى "الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز تعاونها مع برلمان البرلاتينو", وفقا لذات البيان.