بوغالي يستقبل من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 13:48     الفئـة : الجـزائـر
بوغالي يستقبل من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي &quot;البرلاتينو&quot;

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو", السيد باتريسيو رولاندو غونزاليز, بالعاصمة البنمية, بنما سيتي, حسب ما أفاد به, يوم الأربعاء, بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه قبيل الشروع في مراسم رفع الراية الوطنية, استقبل السيد بوغالي من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي بمقر البرلاتينو ببنما سيتي, وذلك أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الطرفين عبرا خلال اللقاء عن "ارتياحهما لتوافق الرؤى حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك وجددا عزمهما النابع عن إرادة مشتركة على تعزيز التعاون بين الهيئتين", مشيرا إلى أن السيد بوغالي "هنأ بالمناسبة, السيد رولاندو باتريسيو بستينية هذا البرلمان الإقليمي العريق".

كما أشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني, "وفي إطار عضويته بصفة عضو ملاحظ في هذا البرلمان الإقليمي وكذلك في ظل رئاسته الحالية للاتحاد البرلماني العربي, سيعمل على التأسيس لحوار عربي أمريكي لاتيني", مبرزا أن "الجزائر ستكون لها إضافة إيجابية في هذا الفضاء البرلماني الأمريكي لاتيني".

ودعا أيضا إلى "تكثيف الجهود لتعزيز التنسيق بين البرلمانات الإقليمية في المحافل الدولية", لافتا إلى "أهمية ودور البرلمانات الوطنية والاقليمية في تشكيل القرارات الدولية".

من جانبه, أعرب رئيس البرلاتينو عن "سعادته بمشاركة الجزائر في هذه الدورة", معتبرا انضمامها "من أبرز إنجازات البرلاتينو لعام 2024".

وفي ختام اللقاء, وقع السيد بوغالي على السجل الذهبي لبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي, "لبناء علاقات واعدة ومتينة بين الطرفين".

وقد شهد اللقاء حضور سفير الجزائر في ماناغوا, السيد علي منقلاتي, إلى جانب النواب رشيد بوعمري, مروان أرفيس, وعلي مويلحي, في إشارة إلى "الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز تعاونها مع برلمان البرلاتينو", وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 13:56
كلـمات مفتـاحيــة :
بوغالي يستقبل من طرف رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 13:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق