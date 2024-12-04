اختتام مراسم تكريم رئيس الجمهورية للنخب الرياضية الوطنية العسكرية

وقد استهلت مراسم الحفل بالاستماع إلى النشيد الوطني, تلاه إلقاء الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, كلمة بالمناسبة.

وفي هذا الصدد أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن النتائج التي حققتها النخب الرياضية العسكرية, كانت "استثنائية وغير مسبوقة, سمحت لبلادنا من انتزاع المرتبة الثانية في الترتيب العام بعد البلد المنظم".

ولفت في هذا الخصوص إلى أن "الجيش الوطني الشعبي بقدر ما يعتبر الرياضة بمفهومها الشامل جزء لا يتجزأ من التحضير القتالي للأفراد, فهو يعدها جزء لا يتجزأ من برنامج المنظومة التكوينية", مبرزا بالقول: "حرصنا في الجيش الوطني الشعبي بتوجيه من رئيس الجمهورية, على توفير كافة الموارد المادية والبشرية اللازمة من أجل تطوير الرياضة العسكرية مما ساهم و يساهم في تحقيق نتائج مشرفة في هذا المجال على الصعيدين القاري والدولي".

وأضاف أن الجهود المبذولة "ترمي إلى تكوين جيش احترافي بأتم معنى الكلمة, في إطار التشبث بالقيم والثوابت الوطنية المستلهمة من الرصيد الزاهر لثورتنا المظفرة وتاريخنا المجيد".

وجرى حفل التكريم بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب, كل من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, وقائد الحرس الجمهوري, الفريق أول بن علي بن علي, إلى جانب قادة القوات و قائد الناحية العسكرية الأولى.

وكان رئيس الجمهورية قد هنأ في وقت سابق هذه النخب الرياضية لإحرازها المرتبة الثانية إفريقيا ب96 ميدالية منها 53 ذهبية, وهي نتيجة تعكس --كما قال-- "المستوى العالي والاحترافي لنخبتنا العسكرية, ومستوى التكوين الذي يخضع له كل أفراد الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, في مختلف الأسلحة".