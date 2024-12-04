رئيس الجمهورية يترأس مراسم تكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية

 الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة, مراسم تكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية التي شاركت في الألعاب العسكرية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

واستهلت مراسم الحفل بالاستماع إلى النشيد الوطني, تلاه إلقاء الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, كلمة بالمناسبة.

و يجري حفل التكريم بحضور كبار المسؤولين في الدولة و أعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة.  

تجدر الإشارة إلى أنه كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب, كل من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, وقائد الحرس الجمهوري, الفريق أول بن علي بن علي, إلى جانب قادة القوات و قائد الناحية العسكرية الأولى.

وكان رئيس الجمهورية قد هنأ في وقت سابق هذه النخب الرياضية لإحرازهم المرتبة الثانية إفريقيا ب96 ميدالية منها 53 ذهبية, وهي نتيجة تعكس --كما قال-- "المستوى العالي والاحترافي لنخبتنا العسكرية, ومستوى التكوين الذي يخضع له كل

أفراد الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, في مختلف الأسلحة".

