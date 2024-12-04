رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 11:38     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية

الجزائر- وصل رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء إلى قصر الشعب بالجزائر العاصمة, للإشراف على مراسم تكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية التي شاركت في الألعاب العسكرية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى قصر الشعب, كل من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, وقائد الحرس الجمهوري, الفريق أول بن علي بن علي, إلى جانب قادة القوات و قائد الناحية العسكرية الأولى.

وكان رئيس الجمهورية قد هنأ في وقت سابق هذه النخب الرياضية لإحرازهم المرتبة الثانية إفريقيا ب96 ميدالية منها 53 ذهبية, وهي نتيجة تعكس --كما قال-- "المستوى العالي والاحترافي لنخبتنا العسكرية, ومستوى التكوين الذي يخضع له كل أفراد الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, في مختلف الأسلحة".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 17:05
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتكريم النخب الرياضية الوطنية العسكرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 11:38     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

25.09.21

ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو

25.09.21

الدخول المدرسي بولايات الوسط: تعزيز الحظيرة التربوية بهياكل جديدة

25.09.21

تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق