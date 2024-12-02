تطور الاوضاع الامنية بسوريا: تشكيل خلية أزمة بوزارة الخارجية للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية

تطور الاوضاع الامنية بسوريا: تشكيل خلية أزمة بوزارة الخارجية للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية

الجزائر- تم اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, تشكيل خلية أزمة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية المقيمين بسوريا على إثر تطور الأوضاع الأمنية بهذا البلد, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفق ما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  وعلى إثر تطور الأوضاع الأمنية بالجمهورية العربية السورية, تم اليوم, بمقر وزارة الشؤون الخارجية تشكيل خلية أزمة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية المقيمين بهذا البلد الشقيق".

و اضاف نص البيان : "وفي هذا الإطار, تشجع دائرتنا الوزارية مواطنينا الذين لا يزالون متواجدين بالأراضي السورية على التواصل المستمر مع مصالحنا, لضمان التعامل الفعال والسريع مع تطورات الأوضاع التي تستدعي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

و أهابت الوزارة أعضاء الجالية الوطنية بسوريا, بضرورة التواصل عبر الرقم الأخضر : 0021321504500

                أو أرقام سفارة الجزائر بدمشق :

                00963113336195

                00963113334548

                00963113331446

