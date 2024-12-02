الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا, فرصة فريدة من نوعها للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 18:10     الفئـة : الجـزائـر

وهران - أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الافريقي, السفير بانكولي أديوي, اليوم الاثنين بوهران, أن الندوة ال11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا شكلت "فرصة فريدة من نوعها للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك على المستوى الدولي وتكوين جبهة واحدة للدفاع عن مصالح القارة".

وأشار السفير بانكولي أديوي في كلمته في إطار الجلسة الختامية لأشغال الندوة ال11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا أن ندوة وهران صارت "المنتدى الملائم ومحرك الفعالية والنجاعة في القارة".

وذكر الدبلوماسي الإفريقي أن هذه الندوة تعد آلية تعاون لتعظيم تأثير دول القارة وضمان الاستدامة في المساعي الرامية الى تحقيق السلم والأمن على مستوى منظومة الأمم المتحدة, مؤكدا أنه سيتم الاسترشاد بها "من أجل تعزيز مبادئنا, مبادئ الروح والوحدة الافريقية, وايجاد الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية وذلك بالنظر الى تعدد التهديدات التي نواجهها".

وأشاد بأهمية التعاون من أجل إيقاف النزاعات و الصراعات في القارة في كل من الصومال و جمهورية الكونغو الديمقراطية والساحل, مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في هذا الصدد.

كلـمات مفتـاحيــة :
الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا, فرصة فريدة من نوعها للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 18:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق