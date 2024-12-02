الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا: ضرورة الدعم المتواصل لفريق أ3+ لتحقيق تطلعات القارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 17:13     الفئـة : الجـزائـر

وهران - أكد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا السيد أودونغو جيجي أبوبكر, اليوم الإثنين بوهران, على ضرورة الدعم المتواصل لعمل فريق أ3+ الذي يقوم بعمل كبير وجبار في تكريس تطلعات القارة وشعوبها في الأمن والسلم والتنمية.

وذكر الوزير الأوغندي في كلمته خلال الجلسة الختامية لأشغال الندوة ال11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا أن "هذا الدعم المتواصل لا يرمي فقط إلى تكريس تطلعات القارة في الأمن والسلم والتنمية بل أيضا تمكينها على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة وضمان فاعلية هذا الفريق في الدفاع عن المواقف الإفريقية على مستوى الهيئة الأممية".

وأشار في هذا الصدد الى العمل المقدم من هذا الفريق الموسع إلى جمهورية غيانا التعاونية, مشددا على ضرورة "مواصلة التواصل الذي كرسته الندوة وخاصة مسار وهران في تقريب الرؤى والمسافات بين الدول" لأن "كلما توحدنا كلما أصبحنا أكثر قوة".

وأكد السيد أودونغو جيجي أبوبكر أيضا على ضرورة استكمال خطط العمل الاستراتيجية القارية والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لمكافحة الارهاب و تعزيز جهود الدول الاعضاء في هذا المجال وتيسير الاستجابة الملائمة للتهديدات الناشئة, معتبرا ان معالجة المسائل المتعلقة بالإرهاب تحتم التعامل مع الاسباب الكامنة خاصة ما تعلق بالإيديولوجيا والأمن البشري والحوكمة وغيرها.

كما شدد على ضرورة الإهتمام بوضع برامج اجتماعية و اقتصادية "لتمكين شعوب القارة اقتصاديا و اجتماعيا مع العمل على إعطاء قيمة مضافة للموارد الطبيعية حتى لا نقتصر على تصديرها كمادة خام", مضيفا أن "تحويل المواد الطبيعية الإفريقية بنسبة 5 بالمئة فقط قبل تصديرها قد يمكن القارة من خلق 5 ملايين منصب عمل كل سنة".

وحيا الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر بشكل متواصل من أجل إنجاح مسار وهران و تحقيق الأمن و السلم و التنمية الإقتصادية للشعوب الإفريقية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا: ضرورة الدعم المتواصل لفريق أ3+ لتحقيق تطلعات القارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 17:13     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق