الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تكريم للوفد المشارك في الألعاب العسكرية الإفريقية

الجزائر - ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم الاثنين, حفل استقبال وتكريم للوفد الرياضي العسكري المشارك في الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية, التي جرت بأبوجا (نيجيريا), حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "ترأس السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 بمقر وزارة الدفاع الوطني, حفل استقبال وتكريم الوفد الرياضي العسكري, المشارك في الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية, التي جرت وقائعها بأبوجا بنيجيريا, من 18 إلى 30 نوفمبر 2024".

وتم تنظيم مراسم حفل التكريم على إثر "المشاركة الجد مشرفة للوفد الرياضي العسكري الجزائري في فعاليات الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية, حيث تحصل وفدنا العسكري على المرتبة الثانية, من بين (22) بلدا مشاركا".

و خلال حفل التكريم, حرص السيد الفريق أول في كلمة له أمام الحضور على نقل تهاني رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون وتقديم تهانيه الشخصية الصادقة لأعضاء الوفد الرياضي العسكري.

وقال في هذا الصدد :"على إثر عودتكم المظفرة من أبوجا ومشاركتكم المشرفة في الألعاب العسكرية الإفريقية, يسعدني كثيرا أن أستقبلكم اليوم, في هذا الحفل الرمزي, لأنقل إليكم التهاني الحارة للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني".

وأضاف قائلا: "كما أتقدم لكم بدوري, باسمي الخاص, ونيابة عن كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, بأخلص التهاني والتبريكات, نظير مشاركتكم المتميزة, وعودتكم مكللين بنتائج شرفتم بها جيشكم ووطنكم, ووجدت لدى شعبنا الأبي في كافة ربوع الوطن, كل التقدير والعرفان".

إقرأ أيضا: الألعاب الإفريقية العسكرية: المنتخب الوطني للرمي يحصد 32 ميدالية منها 11 ذهبية

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة يقول :"لقد انتزعتم عن جدارة واستحقاق, المرتبة الثانية, في الترتيب العام, من بين (22) دولة مشاركة, وهي نتائج نوعية وجد إيجابية, لاسيما وأنها تحققت أمام فرق عسكرية إفريقية متمرسة ولها تجربة طويلة في مثل هذه المنافسات".

وأردف بالقول: "لقد كنتم بحق خير ممثل وسفير للرياضة العسكرية الجزائرية, ونجحتم في ترك بصمات محفورة على صفحات تاريخ هذه الألعاب العسكرية الإفريقية, نتائج متوافقة تماما مع رسالة السلام والصداقة, التي يجسدها شعار هذه الألعاب, ومتماشية بالتأكيد مع سمو قيمنا الوطنية النبيلة".

وبذات المناسبة, أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, أن القيادة العليا تولي "اهتماما بالغا" للرياضة العسكرية, وحث الرياضيين على "حب الوطن والولاء التام له, لأن ذلك يعد الضمانة الأكيدة لتحقيق النصر على كل الأصعدة".

وخاطب الفريق أول أعضاء الوفد قائلا: "أبرزتم بهذه النتائج المتميزة الأشواط البعيدة, التي قطعتها الرياضة العسكرية في الجزائر, في مختلف المجالات والاختصاصات, وذلك بفضل الرعاية المتواصلة والدعم اللامحدود, الذي ما فتئت توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, لقطاع الرياضة والتحضير البدني في الجيش الوطني الشعبي".

وخلص إلى القول: "ولا تفوتني هذه الفرصة الكريمة دون التعبير عن تشكراتي الخالصة وعرفاني الكبير, للمشرفين, من أطقم فنية ومدربين, الذين منحوا لشعار حب الوطن كل دلالاته, من خلال إصرارهم على النجاح, مؤكدين بذلك على أن إطارات الرياضة العسكرية الذين يحملون الجزائر في قلوبهم, لن يتوانوا في تحقيق النصر على جميع الأصعدة".

واعتبر أن "الدافع الأكيد على انتزاع الفوز وتحقيق النصر يبقى دوما مقرونا بحب الوطن والوفاء له والإخلاص إليه, ذلكم هو الحس بالواجب الوطني, بل حس المسؤولية, الذي نعمل دوما على ترسيخه في أذهان مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, بكافة فئاتهم ورتبهم."

بعد ذلك, "أشرف السيد الفريق أول على تكريم عناصر المنتخبات الوطنية العسكرية, لتأخذ في نهاية هذا الحفل, صورة تذكارية جماعية تخليدا للحدث", وفقا لذات المصدر.