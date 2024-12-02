السيد بوغالي يشيد بدور العدالة الجزائرية في حماية الحريات وينتقد محاولات التدخل في الشأن الجزائري

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 16:16     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يشيد بدور العدالة الجزائرية في حماية الحريات وينتقد محاولات التدخل في الشأن الجزائري

الجزائر - أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, بدور العدالة الجزائرية في حماية الحقوق والحريات وردع كل محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد, منتقدا انخراط البرلمان الأوروبي ودوائر فرنسية في محاولة التدخل في الشأن الداخلي الجزائري, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه خلال ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس أمس الأحد, أشاد السيد بوغالي ب"دور العدالة الجزائرية التي تسهر على حماية الحقوق والحريات" وأكد أن "يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر".

و أردف بأن "انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل في الشأن الداخلي الجزائري, ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي", متسائلا عن ما بقي من "رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات أو استقلالية القضاء".

ومن جهة أخرى, عبر السيد بوغالي, باسم مكتب المجلس, عن تهانيه للسيد الوزير الأول والسيدات والسادة أعضاء الطاقم الحكومي, على نيلهم ثقة السيد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون وشدد على "التزام المجلس, في إطار اختصاصاته الدستورية, بتعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم الانسجام بين المؤسسات الدستورية للدولة, مع الحرص على جودة التشريعات واحترام التكامل المؤسسي, بما يسهم في بناء جزائر قوية ومتماسكة".

و بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, وجه رئيس المجلس "تحية تقدير للفلاحين الجزائريين, عرفانا بجهودهم في خدمة الوطن وتوفير الأمن الغذائي".

وأكد أن "المجلس الشعبي الوطني يدعم قرارات السيد رئيس الجمهورية, الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي وتشجيع الإنتاج وإشراك الفلاح في تسيير القطاع, كما يحرص على المساهمة في تعزيز هذا المسعى بما يخدم مصلحة البلاد".

و بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, ندد السيد بوغالي ب"همجية الإرهاب الصهيوني", وأشاد ب"الدور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية", كما نوه ب"موقفها الحازم تجاه محاولات الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية لفرض الشرعية على الاحتلال في الأراضي الصحراوية".

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد بوغالي يشيد بدور العدالة الجزائرية في حماية الحريات وينتقد محاولات التدخل في الشأن الجزائري
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 16:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق