السيد بوغالي يشيد بدور العدالة الجزائرية في حماية الحريات وينتقد محاولات التدخل في الشأن الجزائري

وأوضح ذات المصدر أنه خلال ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس أمس الأحد, أشاد السيد بوغالي ب"دور العدالة الجزائرية التي تسهر على حماية الحقوق والحريات" وأكد أن "يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر".
و أردف بأن "انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل في الشأن الداخلي الجزائري, ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي", متسائلا عن ما بقي من "رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات أو استقلالية القضاء".
ومن جهة أخرى, عبر السيد بوغالي, باسم مكتب المجلس, عن تهانيه للسيد الوزير الأول والسيدات والسادة أعضاء الطاقم الحكومي, على نيلهم ثقة السيد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون وشدد على "التزام المجلس, في إطار اختصاصاته الدستورية, بتعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم الانسجام بين المؤسسات الدستورية للدولة, مع الحرص على جودة التشريعات واحترام التكامل المؤسسي, بما يسهم في بناء جزائر قوية ومتماسكة".
و بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, وجه رئيس المجلس "تحية تقدير للفلاحين الجزائريين, عرفانا بجهودهم في خدمة الوطن وتوفير الأمن الغذائي".
وأكد أن "المجلس الشعبي الوطني يدعم قرارات السيد رئيس الجمهورية, الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي وتشجيع الإنتاج وإشراك الفلاح في تسيير القطاع, كما يحرص على المساهمة في تعزيز هذا المسعى بما يخدم مصلحة البلاد".
و بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, ندد السيد بوغالي ب"همجية الإرهاب الصهيوني", وأشاد ب"الدور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية", كما نوه ب"موقفها الحازم تجاه محاولات الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية لفرض الشرعية على الاحتلال في الأراضي الصحراوية".