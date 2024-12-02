رئيس المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال "البرلاتينو" بجمهورية بنما

وأوضح المصدر ذاته, أن هذه الزيارة التي تتزامن مع احتفالية الذكرى الـ60 لتأسيس هذا البرلمان, تنعقد فعالياتها بمقر "البرلاتينو" في العاصمة "بنما سيتي" خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024.
وأبرز البيان أن هذه المشاركة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها لرئيس المجلس الشعبي الوطني بعد نيل المجلس صفة العضو الملاحظ في برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما تشكل هذه الزيارة --يضيف البيان-- فرصة لتعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي, وتهدف إلى تعميق الشراكات متعددة الأطراف والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك, خصوصا في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.
ويرافق السيد بوغالي في هذه الزيارة كل من النواب السيد بوعمري رشيد, السيد مويلحي علي, والسيد رفيس مروان, وفقا للمصدر ذاته.