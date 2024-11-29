الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب: بوجمعة يبرز جهود الجزائر في المرافعة لصالح القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 نوفمبر 2024 20:46     الفئـة : الجـزائـر
الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب: بوجمعة يبرز جهود الجزائر في المرافعة لصالح القضية الفلسطينية

الجزائر - أبرز وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، خلال مشاركته في الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب، الجهود التي تبذلها الجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في المرافعة لصالح القضية الفلسطينية بالهيئات الأممية، حسب ما أورده، يوم الجمعة، بيان للوزارة.

وخلال الدورة ال40 لمجلس وزراء العدل العرب التي اختتمت أشغالها يوم الخميس بالقاهرة، ألقى السيد بوجمعة كلمة "أشاد فيها بجهود الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في المرافعة من أجل القضية الفلسطينية على مستوى الهيئات الدولية، ممثلة في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية'', معربا عن "استعداد الجزائر للتعاون العربي" بهذا الخصوص، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

للإشارة، كان وزير العدل قد أجرى بالمناسبة عدة لقاءات مع نظرائه العرب، على غرار وزير العدل المصري، عدنان فنجري ووزير العدل العراقي، خالد الشواني, إضافة إلى وزير العدل السوري، أحمد السيد ووزير العدل والشؤون القانونية العماني، عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وكذا وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم.

آخر تعديل على الجمعة, 29 نوفمبر 2024 20:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب: بوجمعة يبرز جهود الجزائر في المرافعة لصالح القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 نوفمبر 2024 20:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق