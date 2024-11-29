الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب: بوجمعة يبرز جهود الجزائر في المرافعة لصالح القضية الفلسطينية

الجزائر - أبرز وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، خلال مشاركته في الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب، الجهود التي تبذلها الجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في المرافعة لصالح القضية الفلسطينية بالهيئات الأممية، حسب ما أورده، يوم الجمعة، بيان للوزارة.

وخلال الدورة ال40 لمجلس وزراء العدل العرب التي اختتمت أشغالها يوم الخميس بالقاهرة، ألقى السيد بوجمعة كلمة "أشاد فيها بجهود الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في المرافعة من أجل القضية الفلسطينية على مستوى الهيئات الدولية، ممثلة في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية'', معربا عن "استعداد الجزائر للتعاون العربي" بهذا الخصوص، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

للإشارة، كان وزير العدل قد أجرى بالمناسبة عدة لقاءات مع نظرائه العرب، على غرار وزير العدل المصري، عدنان فنجري ووزير العدل العراقي، خالد الشواني, إضافة إلى وزير العدل السوري، أحمد السيد ووزير العدل والشؤون القانونية العماني، عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وكذا وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم.