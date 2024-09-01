رئاسيات: المترشح يوسف أوشيش يلتزم من البويرة بالتكفل بانشغالات المواطنين

البويرة - أكد مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات ال7 سبتمبر المقبل, السيد يوسف أوشيش, اليوم الأحد من البويرة, التزامه, في حال انتخابه رئيسا للجمهورية, بالتكفل بانشغالات المواطنين من خلال "إجراءات عملية" تضمن حماية القدرة الشرائية.

وفي تجمع شعبي نشطه بعاصمة الولاية, في إطار اليوم ال18 من الحملة الانتخابية للرئاسيات, ذكر السيد أوشيش بأن الحلول التي يقترحها برنامجه الانتخابي "مستمدة من المطالب الاساسية للشعب الجزائري", متعهدا بالعمل على التكفل بها عبر "إجراءات فورية وعملية".

ومن ضمن هذه الإجراءات, أشار السيد أوشيش الى "رفع الحد الأدنى للأجور الى 40 ألف دج", بالإضافة إلى "مراجعة المنح التي تستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية التي لا تملك مداخيل", مبرزا أن حماية القدرة الشرائية للمواطن "تعد من أولويات" برنامجه الانتخابي.

كما تعهد بإدخال "إصلاحات" على جهاز العدالة ومنح "صلاحيات أوسع" للمؤسسة التشريعية.

وبالمناسبة ذاتها, دعا مرشح جبهة القوى الاشتراكية الجزائريين الى "الانخراط في مسعى التغيير وعدم الانصياع وراء خطابات اليأس والإحباط", وذلك عبر "التوجه بقوة يوم ال7 سبتمبر لاختيار الرئيس الذي سيقود البلاد في السنوات الخمس القادمة".