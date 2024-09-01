الألعاب البارالمبية-2024 : رئيس مجلس الأمة يهنئ الرياضيين الجزائريين المتوجين

  أدرج يـوم : الأحد, 01 سبتمبر 2024
الألعاب البارالمبية-2024 : رئيس مجلس الأمة يهنئ الرياضيين الجزائريين المتوجين

الجزائر - هنأ رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الأحد, الرياضيين الجزائريين المتوجين في الألعاب البارالمبية باريس-2024, عقب تحصلهم على ثلاث ميداليات (ذهبية وبرونزيتين), حسب ما جاء في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تهنئة رئيس مجلس الأمة : "‏أجمل التهاني لأبطال الألعاب البارالمبية : نسيمة صايفي التي توجت بالذهب, وحطمت الرقم القياسي العالمي, وأحمد مهيدب وليندة حمري اللذين أحرزا الميدالية البرونزية. نبارك تتويجهم المستحق الذي زادنا فخرا, ونحيي عزيمتهم التي رفعوا بها راية الجزائر عاليا. ألف مبروك".

